Rơi mồi trong miệng

Tuy nhiên, trước một chủ nhà không còn mục tiêu phấn đấu, Bayern Munich chỉ cần Robben, Schweinsteiger, Muller và Klose cũng được xem là quá mạnh so với Frankfurt. Sự tinh quái của Robben và những pha tạt bóng khá khó chịu của Schweinsteiger sau tiếng còi khai cuộc liên tục hành hạ hàng thủ đội chủ sân Commerzbank-Arena. Ưu thế đó đem lại kết quả rất sớm cho “Hùm xám” khi Miroslav Klose ghi bàn sau pha kiến tạo của Van Bommel ở phút thứ 7.

Sau đó, Bayern đã chủ động co về phòng ngự và đợi chờ Frankfurt mắc sai lầm. Chính sự thụ động quá sớm khiến đội bóng xứ Bavaria phải chịu sức ép liên tục từ chủ nhà. Vận may đã mỉm cười với Bayern trong 85 phút đầu khi Halil Altintop, Caio và Heller (Frankfurt) không tìm kiếm được bàn thắng dù có cơ hội tốt. Nhưng 5 phút cuối, thần may mắn quay lưng, Bayern chịu ác mộng. Sai lầm của nhà cầm quân người Hà Lan chính là việc quá tin tưởng hậu vệ Badstuber và cầu thủ 17 tuổi Alaba. Sự non kinh nghiệm trận mạc của 2 cầu thủ này cộng với sự chậm chạp của Van Buyten đã khiến Bayern trả giá đắt chỉ trong những phút cuối trận. Đoàn quân của HLV Skibbe đã dạy cho “Hùm xám” một bài học để đời với 2 pha lập công của Tsoumou (phút 87), Fenin (phút 89) và tiễn đội bóng xứ Bavaria ra về tay trắng. Trận thua này đã làm cho người hâm mộ nhớ đến thất bại ở trận chung kết Champions League năm 1999 (Bayern thua M.U ở những phút cuối trận). Có lẽ M.U, đối thủ sắp tới của Bayern tại Champions League sẽ hài lòng khi chứng kiến sự yếu kém của hàng thủ “Hùm xám”.

Nhưng dù sao, trận thua đầu tiên ở Bundesliga của “Hùm xám” trong năm 2010 cũng giúp cuộc đua giành ngôi vô địch tại Bundesliga thêm hấp dẫn.

T.N