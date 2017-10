Roman Abramovich thưởng Ancelotti bằng việc mua Kaka

Tờ New of the World hôm qua đã đưa tin, chủ tịch CLB Chelsea - Roman Abramovich sẽ thưởng cho HLV C.Ancelotti bằng việc sẽ chiêu mộ Kaka sau khi nhà cầm quân người Ý giúp “The Blues” giành cú đúp ở mùa giải này.

Mô tả Tờ New of the World hôm qua đã đưa tin, chủ tịch CLB Chelsea - Roman Abramovich sẽ thưởng cho HLV C.Ancelotti bằng việc sẽ chiêu mộ Kaka sau khi nhà cầm quân người Ý giúp “The Blues” giành cú đúp ở mùa giải này. Chuyện đem Kaka để thưởng cho Ancelotti là có lý do, khi trong những năm dẫn dắt AC Milan, tiền vệ người Brazil chính là học trò cưng của Ancelotti, đồng thời giúp đội bóng thành Milan đăng quang ở Champions League năm 2005. Bên cạnh đó, sau khi gia nhập Real Madrid với nhiều kỳ vọng bằng bản hợp đồng 56 triệu bảng Anh, Kaka đang dần đánh mất vị trí của mình trong đội hình của “Kền kền trắng” ở mùa giải qua. Điều khó khăn nhất trong việc chiêu mộ Kaka nằm ở các điều khoản phá vỡ hợp đồng mà tiền vệ này đã ký với Real Madrid, nhưng mức lương khủng (170.000 bảng Anh/tuần) sẽ không là vấn đề lớn đối với chủ tịch Roman Abramovich. Real Madrid chắc chắn sẽ để tâm đến thông tin này một khi Kaka không còn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của đội chủ sân Bernabeu. Và dĩ nhiên nếu không bán sớm, giá chuyển nhượng của tiền vệ người Brazil sẽ xuống dần theo thời gian do không được ra sân thường xuyên. Vì vậy, nếu Chelsea đưa ra mức giá bằng với số tiền mà Real Madrid mua Kaka từ AC Milan (56 triệu bảng Anh), Real Madrid nhiều khả năng sẽ đồng ý. T.Nguyên

(Theo New of the world)