Ronaldo báo hại Real

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn mười mươi mang tính bước ngoặt trong trận Real thua ngược kình địch Barca 1-3, rạng sáng qua.

Sau khi Benzema ghi bàn mở tỷ số nhanh nhất trong lịch sử các trận “siêu kinh điển” ở giây thứ 23 cho Real, C.Ronaldo liên tiếp có 2 cơ hội tuyệt vời chỉ trong vòng 25 phút sau đó để gia tăng cách biệt cho đội nhà, sớm nhấn chìm mọi hy vọng của đối phương. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu hết sức tệ hại, siêu sao được kỳ vọng nhất của Real đã làm thất vọng hàng chục ngàn khán giả nhà trên sân Bernabeu khi bỏ lỡ tất cả, và gián tiếp giúp Barca hồi sinh.

Đội bóng xứ Catalan đã phải trải qua hơn 20 phút đầu trận đầy khó khăn trước sức ép lớn của Real đến từ mọi phía. Bộ đôi tiền vệ kiến thiết ở giữa sân là Iniesta và Xavi cùng ngòi nổ Lionel Messi gần như mất hút trước các tiền vệ trung tâm của Real như Alonso, Diarra chơi chủ động áp sát và liên tục gây áp lực. Tuy nhiên, Barca đã sống sót và tìm lại chính mình khi tâm lý căng cứng được giải tỏa, một phần nhờ việc C.Ronaldo đã không tận dụng được các cơ hội.



Ronaldo (trái) thất vọng trước niềm vui lớn của các cầu thủ Barca - Ảnh: Reuters

Đầu tiên là bàn gỡ của Alexis Sanchez ở phút 30, cân bằng tỷ số trận đấu. Sang đầu hiệp 2, khi Real vẫn chưa tìm được giải pháp mới để gây sức ép như ở đầu trận thì Barca một lần nữa tận dụng triệt để cơ hội để nâng cách biệt lên 2-1 ở phút 53. Đây là bàn thắng khá may mắn khi cú sút của Xavi từ ngoài vòng cấm trúng chân hậu vệ Marcelo làm đổi hướng bóng, khiến thủ môn Casillas trở tay không kịp. Thế nhưng, cũng một lần nữa chính C.Ronaldo là tác nhân khiến Real bại trận. Vì sau bàn thua trên, đáng lẽ Real đã có bàn gỡ hòa 2-2 để xoay chuyển cục diện theo một hướng khác ở phút 65 khi C.Ronaldo có cơ hội quá tuyệt vời trước khung thành trống của Barca nhưng anh lại đánh đầu ra ngoài. Và cũng ngay sau bàn gỡ hòa hụt này, Real nhận tiếp bàn thua choáng váng từ một tình huống phản công nhanh của Barca, được Messi phát động chuyền cho Dani Alves tạt như đặt cho Fabregas bay người đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1.

Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận việc C.Ronaldo bỏ lỡ các cơ hội đã đóng vai trò lớn trong trận thua của Real: “Chúng tôi dẫn 1-0 và có nhiều cơ hội để nâng cách biệt lên, nhưng thật không may C.Ronaldo đã bỏ lỡ hết. Ở bàn thua thứ 2, ai cũng thấy đó là một tình huống bị đổi hướng bóng, còn bàn thua thứ 3 là do chúng tôi mất tập trung vì còn tiếc nuối với cơ hội san bằng 2-2 bị bỏ lỡ. Rõ ràng, may mắn đã đóng vai trò đáng kể trong trận đấu hôm nay”. Ông Mourinho cũng viện dẫn một lý do khác để bào chữa cho thất bại của Real là trọng tài chính David Borbalan đã nương tay không rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Messi, khi siêu sao này phạm lỗi với Alonso ở cuối hiệp 1 (trước đó, ở phút 36 Messi đã nhận 1 thẻ vàng do tranh cãi với trọng tài).

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Barca ca ngợi tinh thần thi đấu xuất sắc của các học trò, nhưng không quên nhắn nhủ rằng: “Đúng là một lần nữa chúng tôi đánh bại Real và giành lại ngôi đầu. Nhưng trận thua này theo tôi không có nhiều tác động xấu đến Real. Họ vẫn giữ một vị thế rất tốt trong cuộc đua vô địch”. Hiện Barca và Real cùng 37 điểm. Barca tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ nhưng lại đấu nhiều hơn 1 trận.

