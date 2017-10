Ronaldo nhấn chìm Juventus

Rooney tỏa sáng, M.U thắng trong nỗi ám ảnh Tiền đạo ngôi sao Wayne Rooney trở thành nguồn cảm hứng giúp Manchester United (M.U) có được chiến thắng quan trọng với tỷ số sát nút 1-0 trước vị khách Real Sociedad ở lượt trận thứ 3 bảng A Champions League diễn ra rạng sáng nay (24.10, giờ VN).

Wayne Rooney ghi bàn thắng duy nhất cho M.U - Ảnh: Reuters Không có Van Persie và chưa vơi nỗi thất vọng thành tích tệ hại ở Premier League, M.U bước vào trận đấu với nhiều lo lắng dù được chơi ở Old Trafford, nơi mà đội bóng của HLV David Moyes đều mất điểm trong 2 trận gần đây ở giải quốc nội. Tuy nhiên, nỗi lo ấy nhanh chóng được xoa dịu chỉ cần 70 giây sau tiếng còi khai cuộc, “Quỷ đỏ” sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Công lớn thuộc về Rooney khi chân sút của tuyển Anh thực hiện một pha đi bóng từ cánh trái xông thẳng vào khu cấm địa giữa vòng vây các cầu thủ đội khách, trước khi tung cú sút. Pha dứt điểm của Rooney đưa bóng tìm đến cột dọc bật trở lại khiến Inigo Martinez (Sociedad) luống cuống đá phản lưới nhà. Dù M.U kiểm soát thế trận và có bàn thắng dẫn trước, nhưng Sociedad cũng không ít lần khiến cầu trường Old Trafford nín thở khi nỗi ám ảnh bị Southampton gỡ hòa 1-1 ở phút cuối trận đấu thuộc Premier League cuối tuần trước vẫn chưa nguôi. Trong đó nếu như các cơ hội mười mươi của Antoine Griezmann hay Alberto de la Bella (Sociedad) có thêm chút may mắn, Moyes sẽ tiếp tục ngồi trên “đống lửa” ở đoạn khởi đầu triều đại của mình. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra và “Quỷ đỏ” thành Manchester dù không có được chiến thắng cách biệt nhưng 3 điểm là điều tối quan trọng của M.U ở thời điểm này. Theo đó, chiến thắng trước Sociedad giúp M.U có 7 điểm để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng và chỉ còn cách đích đến 3 điểm. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Leverkusen (6 điểm) vươn lên vị trí thứ 2 bằng trận thắng đậm 4-0 trước vị khách Shakhtar Donetsk của Ukraine. Lượt trận rạng sáng nay cũng đến đến cho Premier League và thành Manchester một ngày vui trọn vẹn khi Manchester City quật ngã chủ nhà CSKA Moscow với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo ngôi sao Sergio Aguero. Chiến thắng này giúp Manchester City tràn trề cơ hội giành vé đi tiếp khi xếp thứ 2 bảng D với 6 điểm, kém đội đầu bảng Bayer Munich 3 điểm.