Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha dễ dàng giành chiến thắng

Với hai bàn thắng được ghi, Ronaldo đã có 70 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Anh cũng vươn lên đứng thứ 12 trong danh những ngôi sao ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia ở châu Âu. Thành tích của Ronaldo chỉ kém Miroslav Klose 1 bàn và Ferenc Puskas 14 bàn.



So với trận đấu tại EURO 2016, Bồ Đào Nha hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ hôm nay. Họ nhập cuộc thanh thoát, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đối thủ. Bồ Đào Nha sớm định đoạt số phận trận đấu ngay trong 45 phút đầu tiên khi dẫn 2-0 do công Andre Silva và Cristiano Ronaldo.

Sau giờ nghỉ, Ronaldo ghi thêm 1 bàn để giúp Bồ Đào Nha khép lại chiến thắng tưng bừng 3-0. Với kết quả này, CR7 và các đồng đội tiếp tục bám đuổi Thụy Sỹ cùng bảng đấu. Với thắng lợi 1-0 trước Latvia, Thụy Sỹ đã có 5 chiến thắng liên tiếp từ đầu vòng loại World Cup 2018 và chễm chệ ngôi đầu với 15 điểm, hơn Bồ Đào Nha 3 điểm.



Với cá nhân Ronaldo, anh tiếp tục cho thấy phong độ ổn định gần đây. Khi không ghi bàn, CR7 sẽ có những pha kiến tạo (trong trận gặp Athletic Bilbao hôm 18/3). Và hễ được trao cơ hội, siêu sao 32 tuổi lập tức biết cách tận dụng tối đa. Sau giờ nghỉ, Ronaldo ghi thêm 1 bàn để giúp Bồ Đào Nha khép lại chiến thắng tưng bừng 3-0. Với kết quả này, CR7 và các đồng đội tiếp tục bám đuổi Thụy Sỹ cùng bảng đấu. Với thắng lợi 1-0 trước Latvia, Thụy Sỹ đã có 5 chiến thắng liên tiếp từ đầu vòng loại World Cup 2018 và chễm chệ ngôi đầu với 15 điểm, hơn Bồ Đào Nha 3 điểm.Với cá nhân Ronaldo, anh tiếp tục cho thấy phong độ ổn định gần đây. Khi không ghi bàn, CR7 sẽ có những pha kiến tạo (trong trận gặp Athletic Bilbao hôm 18/3). Và hễ được trao cơ hội, siêu sao 32 tuổi lập tức biết cách tận dụng tối đa.

Tại vòng loại World Cup 2018, Ronaldo và Robert Lewandowski của Ba Lan đang dẫn đầu danh sách ghi bàn khi có 7 pha lập công.

Kết quả các trận đấu: Bảng A: Thụy Điển 4 - 0 Belarus Bulgaria 2 - 0 Hà Lan Luxembourg 1 - 3 Pháp Bảng B: Andorra 0 - 0 Faore Thụy Sỹ 1 - 0 Latvia Bồ Đào Nha 3 - 0 Hungary Bảng H: Bosnia-Herzegovina 5 - 0 Gibraltar Cyprus 0 - 0 Estonia Bỉ 1 - 1 Hy Lạp



Đức Trường