Ronaldo vẫn gây sốt ở tuổi 33

Khi cả thế giới còn đang bận rộn và hướng mắt về Nga dõi theo các trận bán kết, chung kết World Cup, Ronaldo đã thể hiện “tài ghi bàn” nhanh như chớp của mình khi ký hợp đồng với Juventus. Rất nhiều người ngạc nhiên vì sao Ronaldo lại có thể ra đi một cách nhanh chóng như vậy khi mà trước đó chưa hề có bất cứ thông tin nào anh muốn rời khỏi sân Bernabeu?

Có phải vì chuyện anh bị người hâm mộ xứ bò tót, kể cả ở Madrid, phản ứng với nhiều lời lẽ không hay trên mạng xã hội và cả truyền thông nước này sau khi ghi 3 bàn vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup, khiến chân sút này bị tổn thương?

Giải thích về chuyện ra đi của Ronaldo, đồng đội thân thiết của anh là Pepe nói: “Thực ra anh ấy đã có ý định rời Real từ năm trước, nhưng sau nhiều cuộc đàm phán cuối cùng CR7 vẫn ở lại để phục vụ và tìm thêm danh hiệu lớn ở Champions League. Sau 9 năm với 451 bàn thắng, 15 danh hiệu (4 chức vô địch Champions League) và 4 Quả bóng vàng ở sân Bernabeu cũng là đủ nên đã đến lúc anh ấy muốn đi tìm thử thách mới”. Pepe cũng phủ nhận chuyện Ronaldo cảm thấy khó chịu khi bị người hâm mộ Tây Ban Nha la ó với trận hòa ở World Cup. “Anh ấy là một siêu sao, một cầu thủ có thần kinh thép và tính chuyên nghiệp tuyệt vời. Không phải vì chuyện va chạm ở World Cup mà hoàn toàn chỉ vì chuyên môn, bởi đã đến lúc anh ấy đã quyết định cần phải ra đi”, Pepe khẳng định.

Điều khiến nhiều người thấy lạ là Ronaldo có rất nhiều lựa chọn, vì sao không phải Man.Utd hay PSG mà lại là Juventus? Có thể Ronaldo biết mình không còn ở đỉnh cao phong độ, tốc độ cũng bớt nhanh nên nếu đến Premier League hay Ligue 1 thì sẽ khó trụ được lâu, bởi những giải đấu này phải chơi với thể lực cuồn cuộn và sức trẻ. Chọn Serie A lúc này là hoàn toàn phù hợp vì bóng đá Ý vốn thiên hướng chiến thuật, trận đấu luôn diễn ra chậm và đều đều sẽ giúp Ronaldo dễ phát huy khả năng. Nhiều ngôi sao luống tuổi cũng đã chọn mảnh đất hình chiếc ủng làm nơi “hạ cánh” trước khi giã từ sự nghiệp, Ronaldo không phải là ngoại lệ.

Có điều so với những tên tuổi khác khi đặt chân đến Ý thì hiệu ứng Ronaldo vô cùng lớn. Theo thống kê của kênh Italian Football TV, chỉ trong 1 ngày ra mắt Juventus, áo đấu mang số 7 của chân sút này đã bán hết sạch chỉ trong vài giờ. Tổng cộng số lượng áo đấu mà Juventus bán ra đạt gần 61% so với cả năm 2016 (520.000 chiếc so với 850.000 chiếc của năm 2016). Anh đã “gây sốt” khi đặt chân đến Turin trong sự chào đón của hàng ngàn người hâm mộ. Báo chí Ý còn tỏ ra hào hứng khi cho rằng sự có mặt của Ronaldo sẽ tạo một cú hích lớn cho Serie A, đem tới luồng sinh khí mới để phục sinh giải đấu lừng lẫy này và là một xung lực lớn để bóng đá Ý sớm lấy lại giá trị của mình sau khi lỡ hẹn ở ngày hội bóng đá thế giới tại nước Nga vừa qua.

Giang Lao