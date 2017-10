Ronaldo vượt cột mốc 100 bàn

Với 2 bàn thắng trong trận thắng Sociedad 5-1 trên sân nhà rạng sáng qua, C.Ronaldo đã ghi tổng cộng 101 bàn sau 92 trận đấu cho Real chỉ sau 3 mùa kể từ khi gia nhập đội này, bình quân 1 bàn/trận tại La Liga.

Các bàn còn lại do Benzema (2 bàn) và Higuain. Nhờ vậy Real vẫn giữ được cách biệt tương đối an toàn là 6 điểm trước sự đeo bám của Barcelona - đội thắng Mallorca 2-0 với hai bàn do Messi và Pique ghi. Ở cuộc đua vua phá lưới, Messi và C.Ronaldo tiếp tục so kè nhau quyết liệt với cùng 35 bàn thắng. Cũng như trước trận đấu, phía Real tiếp tục tẩy chay không dự họp báo sau trận đấu để phản đối trọng tài từ trận hòa Villarreal 1-1 giữa tuần trước. Ở trận còn lại, Valencia tiếp tục chơi sa sút để Getafe thắng 3-1.



C.Ronaldo tiếp tục là điểm sáng cho Real mùa này - Ảnh: Reuters

T.Quyết