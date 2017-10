Rooney bất ngờ ở lại M.U

Hôm thứ Ba, HLV Alex Ferguson đã biến Rooney trở thành kẻ thù của các CĐV M.U khi xác nhận cầu thủ 24 tuổi kiên quyết rời khỏi CLB trong một cuộc họp báo đầy cảm xúc. Ngay ngày hôm sau, Rooney cũng đưa ra một tuyên bố khẳng định anh muốn rời khỏi Old Trafford vì cảm thấy CLB không còn đủ tham vọng do sự đầu tư ít ỏi của các ông chủ người Mỹ. Điều này khiến anh bị các đồng đội chỉ trích dữ dội. Trong khi đó, một nhóm CĐV quá khích của M.U đã bao vây ngôi nhà của Rooney vào sáng qua để đe dọa trước thông tin cầu thủ này sẽ đầu quân cho Man City. Dòng chữ “Gia nhập Man City đi và mày sẽ chết” cũng được sơn bằng sơn đỏ lên những tấm bảng quảng cáo in hình Rooney của Nike ở Manchester.

HLV Ferguson phát biểu trên website của đội bóng: “Đây là một tuần lễ khó khăn song những cảm xúc mãnh liệt luôn là điều mà chúng tôi chờ đợi ở M.U. Tôi đã nói với cậu bé rằng cánh cửa luôn mở rộng và tôi vui mừng với việc Wayne đồng ý ở lại. Khi bạn ở một CLB, có đôi khi bạn không nhận ra nó to lớn như thế nào và cần phải có những sự việc diễn ra trong những ngày qua để bạn có thể hiểu được. Tôi nghĩ Wayne giờ này đã hiểu được M.U vĩ đại đến nhường nào”.

Rooney cũng lên tiếng: “Tôi từng nói hôm thứ Tư rằng Fergie là một thiên tài. Niềm tin và sự ủng hộ của ông ấy đã thuyết phục tôi ở lại”.

S.D (Theo AFP)