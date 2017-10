Rooney bị cấm lái xe 2 năm, lao động công ích 100 giờ

Sự vụ xảy ra tại khu vực Wilmslow, Cheshire, nước Anh vào lúc rạng sáng ngày 1.9. Khi đó, Rooney bị cảnh sát thổi phạt khi đang lái xe có biểu hiện vi phạm luật giao thông và kiểm tra độ cồn vượt mức cho phép. Vụ việc này theo các báo Anh như tờ The Sun mô tả lại, thì do Rooney đã lén vợ đi chơi và vui vẻ với các người đẹp lạ mặt, uống rượu say bí tỉ rồi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Vì vậy, hiện vợ của Rooney, cô Coleen đã đòi ly dị.

Cựu thủ quân tuyển Anh cũng im lặng từ đó, không lên tiếng biện minh và cho đến ngày ra tòa hôm 18.9 (giờ địa phương) mới thừa nhận mọi sự việc, và chấp nhận mọi án phạt từ quan tòa. Theo đó, Rooney đã vi phạm luật giao thông đến 3 lần khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Mức án mà cầu thủ nổi tiếng này phải nhận là bị cấm lái xe trong 2 năm, lao động công ích 100 giờ trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, Rooney còn bị phạt tiền 170 bảng.

Sau khi nhận án phạt từ tòa án, Rooney cũng ra thông báo xin lỗi công chúng vì hành vi vi phạm luật giao thông của mình, gây hình ảnh xấu với giới thanh thiếu niên cả nước. Rooney cũng xin lỗi gia đình, bố mẹ, CLB Everton và các đồng đội, vì sự cố của mình mà nhận bao phiền toái.

Rooney cũng cho biết, anh hoàn toàn chấp nhận án phạt và sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất với nghĩa vụ lao động công ích.

Trong khi đó, về phương diện cá nhân qua vụ vi phạm này Rooney đang đối mặt nguy cơ phải tan rã gia đình hạnh phúc của mình, do nguyên do lái xe say rượu là đi chơi vui vẻ, nên cô vợ Coleen khó lòng bỏ qua. Còn riêng CLB Everton, có tin nói sẽ phạt Rooney số tiền “khủng” lên đến 300.000 bảng để làm gương.

Giang Lao