Roy Hodgson không gọi Scholes và Carrick vì tự ái

(TNO) Báo chí Anh đang thắc mắc khi FA (Liên đoàn Bóng đá Anh) và HLV Roy Hodgson không gọi hai cầu thủ kỳ cựu Paul Scholes hay Michael Carrick thay tiền vệ Frank Lampard, mà lại gọi cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm Jordan Henderson.

>> Đến lượt Frank Lampard làm người Anh lo lắng

>> Tuyển Anh vắng bóng Gareth Barry ở Euro 2012

>> Steven Gerrard nói xấu thầy cũ



Tiền vệ Michael Carrick và gia đình đang nghỉ hè ở Barbados - Ảnh: Sport Mail

Hiện Carrick đang "tung tăng" ở Barbados nghỉ hè cùng gia đình. Hoàn toàn rảnh rỗi, và không bị chấn thương gì. Thậm chí còn rất sung sức. Trong khi, tiền vệ Paul Scholes dù đã 37 tuổi, nhưng vừa được CLB M.U thưởng cho một bản hợp đồng gia hạn thêm 1 năm vì thể hiện phong độ ấn tượng từ lúc được HLV Ferguson gọi trở lại thi đấu hồi đầu năm nay.

Bởi vậy, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của tuyển Anh do mất liên tiếp 2 trụ cột ở hàng tiền vệ là Gareth Barry và Frank Lampard vì chấn thương, còn Scott Parker thì chưa trở lại thi đấu, vậy mà hai cầu thủ giàu kinh nghiệm trên vẫn bị bỏ qua.

Tờ Daily Mail đặt câu hỏi: “Tại sao FA không tư vấn cho HLV Hodgson để gọi 1 trong 2 cầu thủ này để giúp tuyển Anh?”. Hiện FA và cả HLV Hodgson đều im lặng. Nhưng nguyên nhân sâu xa có thể biết được là chỉ vì tự ái.

Khi HLV Hodgson công bố danh sách sơ bộ tuyển Anh có dự phòng năm trường hợp thay thế cho các cầu thủ bị chấn thương. Carrick khi đó từng nói với một số quan chức FA rằng: “Nếu gọi tôi vào tuyển Anh, thì phải xếp tôi đá chính. Đá dự bị, tôi sẽ không dự”.

Có lẽ vì vậy, FA lẫn HLV Hodgson bực mình gạch tên tiền vệ trụ cột của M.U này ra khỏi danh sách tuyển Anh.



Tiền vệ Paul Scholes dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế - Ảnh: AFP

Trong khi đó, trường hợp của Scholes cũng thật đáng tiếc. Scholes đúng là lớn tuổi, nhưng so với Henderson rõ ràng là hơn hẳn nhất là về mặt kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nhiều bình luận viên bóng đá Anh cũng nhìn nhận: “Không thể lấy Henderson so sánh với Lampard, và càng không thể so sánh với Scholes”. Nhưng quyết định không gọi Scholes có lẽ là do HLV Hodgson, khi ông này từng nói: “Chưa từng có ý định gọi lại cầu thủ kỳ cựu này”.

Có tin ông Hodgson sẽ tung Parker ra sân thi đấu trong trận giao hữu quan trọng cuối cùng với tuyển Bỉ (diễn ra tối 2.6, lúc 23 giờ 15 - giờ VN, trên sân Wembley. Tỷ lệ cược: Anh chấp 1 trái, thắng 8) để rà soát đội hình chuẩn bị cho trận ra quân gặp Pháp trong khuôn khổ bảng D ngày 11.6.



HLV Roy Hodgson nổi tiếng là một người bảo thủ - Ảnh: Reuters

Nếu là sự thật, thì đây đúng là một quyết định mạo hiểm. Tuyển Anh bây giờ nếu lại có thêm 1 cầu thủ trụ cột nào nữa dính chấn thương thì đúng là thảm họa. Chưa kể, cả thủ quân Steven Gerrard, cũng vừa mới trở lại sau chấn thương nhưng đã chơi rất quyết liệt nhằm chứng tỏ mình ở trận thắng Na Uy 1-0 vừa rồi cũng đang khiến dư luận lo ngại...

Giang Lao