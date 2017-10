Sai lầm chiến thuật của HLV Laurent Blanc

Pháp có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp kỷ lục: 40,3% trong trận đấu, thấp hơn rất nhiều so với trận đấu được xem là rất tệ của Pháp gần đây trước Chile hồi tháng 8.2011 là 49,3%. Đây cũng là lần đầu tiên Pháp thua 2 trận liên tiếp cùng tỷ số 0-2 kể từ Euro 2008. “Máy làm bàn” Benzema tịt ngòi và chỉ có đúng 1 lần uy hiếp khung thành so với 5 của đối phương vốn thi đấu không có tiền đạo (số cơ hội tấn công cũng thua gần phân nửa: 4 so với 9 của Tây Ban Nha). (G.Lao)