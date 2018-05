Salah giành đến 37 giải thưởng cá nhân trong mùa đầu tiên khoác áo Liverpool

Chi tiết 37 giải thưởng cá nhân đáng chú ý của Mohamed Salah trong mùa giải này Giải thưởng hàng tuần

3 giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tuần" ở Champions League

2 giải "Bàn thắng đẹp trong tuần" ở Champions League Giải thưởng hàng tháng

3 giải "Cầu thủ hay nhất tháng" ở Ngoại hạng Anh

4 giải "Cầu thủ trong tháng" do PFA (Hiệp hội cầu thủ ở Anh) trao

7 giải "Cầu thủ hay nhất tháng"

6 giải "Bàn thắng đẹp nhất tháng"

"Cầu thủ xuất sắc nhất Giải ngoại hạng năm" của PFA chọn

"Chiếc giày vàng giải Ngoại hạng Anh" (Vua phá lưới - 32 bàn)

"Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh"

"Cầu thủ Liverpool hay nhất năm"

"Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh" do phóng viên thể thao Anh bầu

"Cầu thủ hay nhất mùa giải" do Liverpool chọn

"Bàn thắng đẹp nhất năm" (Golden Samba)

"Cầu thủ Ai Cập xuất sắc nhất năm"

"Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" do BBC bình chọn

" Cầu thủ Ả Rập xuất sắc nhất năm" Giải thưởng cùng đội bóng

"Đội bóng xuất sắc nhất năm" (Liverpool) do PFA bình chọn

"Đội tuyển xuất sắc nhất năm" (Ai Cập) do Liên đoàn bóng đá châu Phi bình chọn