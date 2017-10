Sao M.U bê bối

Tuy nhiên, đã liên tiếp xảy ra 2 sự cố liên quan tới 2 ngôi sao của "Quỷ đỏ" là trung phong Wayne Rooney và tiền vệ Anderson khiến HLV Alex Ferguson đã thực sự nổi giận, và lên tiếng cảnh tỉnh các ngôi nào này là "cần chấm dứt chơi bời" vì mùa giải đã sắp bắt đầu.

Được biết, hôm thứ hai tuần này báo chí Anh (cụ thể là các phóng viên của tờ The Sun) đã phát hiện Rooney - người được cho nghỉ phép thoải mái sau kỳ World Cup gây nhiều thất vọng - chơi bời tại một hộp đêm thâu đêm suốt sáng cùng với bạn bè. Rooney cũng chẳng có vẻ gì là gìn giữ sức khỏe để chuẩn bị trở lại tập luyện, khi vừa uống rượu bia, hút thuốc và… tè bậy. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, báo chí nước này cũng đăng tải gần như cùng lúc tin tức tiền vệ Anderson gặp tai nạn xe cộ và thoát chết may mắn nhờ người dân đi đường kịp can thiệp.

Theo báo chí Anh tìm hiểu nguyên nhân, thì Anderson - vẫn đang dưỡng chấn thương đầu gối dính phải từ hồi tháng 2 - cũng đã tiệc tùng thâu đêm, và đến tận 7 giờ sáng hôm sau (thứ bảy cuối tuần trước) mới ra về, và không biết có phải do vẫn còn hơi men hay không nên đã gây ra tai nạn. Tuy nhiên, nhiều báo ở Anh cho rằng, lúc tai nạn xảy ra Anderson không cầm lái. Mặc dù vậy, tin tức này cùng với việc hình ảnh Rooney chơi bời bị đăng tải trên báo chí khiến HLV Ferguson bực mình. Ông Ferguson vốn rất nghiêm khắc với thói ăn chơi của các cầu thủ, từng ra lệnh cấm tiệc tùng từ sau vụ trung vệ trẻ Jonathan Evans bị cáo buộc hiếp dâm trong một bữa tiệc xa hoa hồi Giáng sinh năm 2007.

Kể từ đó, những vụ bê bối ăn chơi liên quan tới các cầu thủ M.U giảm dần, nhưng trước mùa giải năm nay thì lại bùng phát trở lại. Tờ The Sun dẫn một nguồn tin từ nội bộ CLB M.U cho biết HLV Ferguson có thể sẽ đề nghị một hình phạt nặng dành cho 2 cầu thủ trên khi họ quay trở lại tập luyện cùng CLB. Thực tế, cả Rooney và Anderson đã xuất hiện tại sân tập Carrington vào đầu tuần này. Theo mô tả của các phóng viên The Sun thì cả 2 đều đến trong tâm trạng khá lo lắng trước hình phạt đang chờ sẵn từ ông thầy khó tính của mình.

Được biết, trận đấu tập của CLB M.U tại Dublin, Ireland (diễn ra rạng sáng nay-giờ Việt Nam) nhằm rà soát lại đội hình trước trận tranh Community Shield Cup với Chelsea vào tối chủ nhật (lúc 21 giờ). Theo dự định, HLV Ferguson sẽ cho Rooney vào sân thi đấu vào cuối tuần này, nhưng sau vụ chơi bời có lẽ ông sẽ cho cầu thủ này ngồi dự bị và có thể sẽ tung ngôi sao mới người Mexico, Javier Hernandez vào chơi ở vị trí trung phong. Còn Anderson sẽ phải trải qua các buổi kiểm tra thể lực và chấn thương trước khi có quyết định khi nào mới trở lại thi đấu.

Thanh Quyết