Sao trẻ so tài

Đêm nay, Chelsea đón tiếp Liverpool tại Stamford Bridge với mục tiêu nhanh chóng quay trở lại con đường chiến thắng ở Premier League.

Trên lý thuyết, Chelsea - đội đang giữ ngôi nhì bảng ở Premier League - chắc chắn phải mạnh và ổn định hơn đội đang đứng ở vị trí thứ 12 là Liverpool. Tuy nhiên, một khi trận đấu giữa họ được xem là cuộc so tài thú vị nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, vốn rất chặt chẽ và không ít bất ngờ, cùng phong độ không tốt của Chelsea trong thời gian vừa qua ở Premier League (không thắng trong 2 trận gần nhất) thì việc dự đoán kết quả lại không hề dễ dàng.

Thật vậy, trong 32 lần đối mặt nhau trên các mặt trận chỉ trong 8 mùa bóng gần đây, Chelsea thắng được có 13 trận so với 12 lần ca khúc khải hoàn của Liverpool. Và cũng thật thú vị khi biết rằng “Đoàn quân đỏ” đang hướng đến trận thắng thứ 5 liên tục trước “The Blues” trong khuôn khổ Premier League. Do vậy, đêm nay, đoàn quân của ông Di Matteo có đủ lý do để lo lắng, dù họ được chơi trên sân nhà.

Còn nhớ, trong trận đấu trên sân nhà gần nhất ở Premier League, Chelsea đã để thua M.U với tỷ số 2-3. Trong khi đó, Liverpool lại có hiệu suất ghi bàn trên đất khách tốt hơn so với khi được chơi tại Anfield, dù hiện nay họ chỉ còn mỗi Suarez là tiền đạo thực thụ. Suarez đã ghi được 5 bàn trong 5 trận gần đây, khiến không ít người cho rằng Liverpool đang thở bằng những bàn thắng của tiền đạo Uruguay này. Do vậy, muốn tránh một kết quả bất lợi, Chelsea cần phải bắt chết Suarez mà sự trở lại của trung vệ Terry sau khi mãn án treo giò có thể sẽ giúp nhiệm vụ này của họ trở nên dễ dàng hơn.

Thế nhưng, dù cả hai đội đều có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thì nhiều khả năng điều thú vị nhất của trận đấu này lại đến từ cuộc so tài giữa những ngôi sao trẻ: Hazard, Oscar của đội chủ nhà và Sterling, Suso của đội khách. Chính họ đã làm cho lối chơi của đội nhà trở nên tươi tắn, sinh động và quyến rũ hơn. Tuy nhiên, trong lúc sự liên kết ở Chelsea đang được vận hành một cách trơn tru thì Liverpool vẫn đang gặp ít nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi bóng sệt và ngắn theo ý tưởng của HLV Rodgers.

Đó có thể sẽ là yếu tố quyết định phần thắng - thua ở trận đấu này khi cả hai đội đều có sự bất ổn ở hàng phòng ngự, có những cá nhân thường phạm sai lầm nhưng tinh thần thi đấu thì lại rất ngoan cường.

Tỷ lệ cược - Premier League: 11.11, 20 giờ 30: Man.City - Tottenham: Man.City chấp 1 trái, thắng 9 22 giờ: Newcastle - West Ham: Newcastle chấp nửa, thắng 8 23 giờ: Chelsea - Liverpool: Chelsea chấp nửa, thắng 9 - La Liga: 11.11, 23 giờ 50: Mallorca - Barcelona: Barca chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9 12.11, 3 giờ 30: Levante - Real Madrid: Real chấp 1 trái rưỡi, thắng 8 - Serie A: 11.11, 21 giờ: AC Milan - Fiorentina: Milan chấp nửa, thắng 8 Lazio - AS Roma: Đồng banh, chủ nhà thắng 9 12.11, 2 giờ 45: Atalanta - Inter Milan: Inter chấp đồng nửa, thắng 8 G.L

(Nguồn: Asianbookie. Các trận được trực tiếp trên HTVC thể thao, Bóng đá TV, SCTV 15, VTC-HD thể thao. Riêng giải Anh chỉ trên K+)

Arsenal hòa nhọc nhằn trước Fulham Dẫn trước 2-0 sau 23 phút thi đấu, thậm chí còn hưởng quả phạt đền cuối trận (Arteta sút hỏng), nhưng cuối cùng Arsenal lại bị Fulham cầm chân 3-3 trong trận derby London vòng 11 tối qua. Nếu hàng công chơi nỗ lực bao nhiêu với Giroud lập cú đúp sau 2 lần đánh đầu (bàn mở tỷ số và bàn gỡ 3-3) và bàn do Podolski ghi, thì hàng thủ Arsenal lại lóng ngóng và chơi hớ hênh bấy nhiêu để Berbatov 2 lần (1 từ chấm 11 m) và Kacaniklic ghi bàn cho Fulham. Trận hòa này khiến cả 2 đội cùng 16 điểm và giậm chân tại chỗ khi vẫn thua tốp đầu đến trên dưới 10 điểm. Các kết quả khác: Everton - Sunderland: 2-1, Reading - Norwich: 0-0, Southampton - Swansea: 1-1, Stoke - QPR: 1-0, Wigan - West Brom: 1-2. Q.T

Man.City căng thẳng sau khi HLV Roberto Mancini tỏ ra bị mất bình tĩnh vì “Man xanh” gần như hết cửa đi tiếp ở Champions League, cũng như đang bị kình địch M.U qua mặt tại Premier League. Và nếu tối nay, Man.City tiếp tục có kết quả không khả quan trước Tottenham thì tình thế sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, khả năng HLV Mancini bị sa thải ngày càng lớn vì cùng lúc tin tức về HLV Pep Guardiola thông qua người đại diện đang có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Man.City được truyền tải liên tục. Ở trận gặp Tottenham, Man.City nhiều khả năng có sự trở lại của bộ ba Lescott, Maicon và David Silva. Trong khi phía Tottenham, HLV Villas-Boas cũng bị áp lực không kém khi sử dụng 1 tiền đạo (thường là Defoe) lại chơi phập phù như vừa thua Wigan 0-1 ngay sân nhà, nhưng khi chơi 2 tiền đạo (Defoe và Adebayor) thì bùng nổ như vừa thắng NK Maribor 3-1. Mùa trước, Man.City thắng Tottenham cả 2 lượt với tỷ số 5-1 và 3-2. Giang Lao

Trần Tôn

