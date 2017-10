Sao trẻ tỏa sáng, Arsenal thắng sát nút MLS All Stars

Xem lại diễn biến chính trận Arsenal - MLS All Stars: 2-1

90 phút trên sân Avaya ở San Jose (Mỹ) đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của những cầu thủ trẻ Arsenal. Họ tạo ra thế trận lấn lướt so với chủ nhà MLS All Stars. Các pha phối hợp của đại diện nước Anh diễn ra rất mượt mà, tốc và sắc bén.



Trận này, tân binh trị giá 30 triệu bảng Granit Xhaka cũng góp mặt và để lại nhiều điểm cộng. Được tung vào sân trong hiệp 2, ngôi sao Thụy Sĩ liên tục quấy phá hàng thủ MLS All Stars và tạo ra tình huống ấn tượng nhờ cái chân trái khéo léo trong những pha bóng cố định.

tin liên quan Arsenal lại đứng trước một kỳ chuyển nhượng thất bại Tiền đạo Gonzalo Higuain đã chính thức trở thành người của Juventus còn người hâm mộ Arsenal đang tự hỏi đến bao giờ đội bóng của họ mới thực hiện được một vụ chuyển nhượng 'bom tấn'. Dù vậy, tờ Guardian vẫn tin rằng Arsenal còn cần thêm nhiều tân binh nữa nếu muốn đua tranh danh hiệu vô địch mùa tới. Lý do vì MLS All Stars không phải bài test quá khó và những trận giao hữu thường mang tính giải trí nhiều hơn.



Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, MLS All Stars tung ra sân đội hình rất mạnh với nhiều tên tuổi như Didier Drogba, David Villa, Kaka, Giovani dos Santos hay Andrea Pirlo. Chính điều này giúp họ không quá lép vế trước "Pháo thủ".

Dù bị dẫn bàn từ sớm sau khi Joel Campbell ghi bàn từ chấm 11m, MLS All Stars vẫn kiên trì chống đỡ các pha tấn công của Arsenal và tận dụng tối đa những đường phản công. Tới cuối hiệp 1, Drogba, tiền đạo lừng danh một thời của Chelsea, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau tình huống nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội.



Dù phải mất đến ba cú sút trong tình huống này, Drogba vẫn có thể làm tung lưới người đồng đội cũ Petr Cech. Trong những phút còn lại, Arsenal liên tục dồn ép đối thủ để tìm bàn nâng tỷ số. Nhiều cơ hội được họ tạo ra, tuy nhiên, phải tới phút 87 thì tiền đạo trẻ Chuba Akpom mới làm tung lưới đội chủ nhà sau pha đệm bóng cận thành dễ dàng.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho Arsenal và HLV Arsene Wenger có quyền hài lòng với kết quả này. Dàn lính trẻ của ông thầy người Pháp đã chơi một trận coi được, còn tân binh Granit Xhaka phần nào để lại dấu ấn. Ngoài ra, Arsenal kết thúc 90 phút mà không có cầu thủ nào dính chấn thương. Còn nhớ ở trận giao hữu gặp Lens, "Pháo thủ" đã mất trung vệ Mertesacker vì chấn thương gối.



Vào ngày 1.8 tới, Arsenal sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Guadalajara cũng trên đất Mỹ.

Khánh Uyên