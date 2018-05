Sau khi Buffon chia tay, Juventus hối hả tìm thủ môn mới

Sau khi Gianluigi Buffon xác nhận sẽ rời Juventus vào cuối mùa giải và dự kiến sẽ ký hợp đồng với Paris Saint-Germain, thủ môn Perin được Juventus ngắm nghía trong thời gian gần đây, ngay cả Chủ tịch của Genoa Enrico Preziosi cũng thừa nhận nhà vô địch Serie A và Napoli đang rất "thèm khát" Perin.

Bây giờ, Juventus đã chuyển thủ môn Mattia Perin từ "ngắm nghía" sang "mua" khi sẵn sàng trả 10 triệu euro cho Genoa để có được chữ ký của thủ thành 25 tuổi này. Bây giờ, Juventus đã chuyển thủ môn Mattia Perin từ "ngắm nghía" sang "mua" khi sẵn sàng trả 10 triệu euro cho Genoa để có được chữ ký của thủ thành 25 tuổi này.

Giám đốc điều hành của Juventus Giuseppe Marotta tiết lộ đội bóng của ông chưa khi nào tiếp cận với thủ môn trẻ tuổi của AC Milan, Gianluigi Donnarumma. Nhà vô địch nước Ý đang hy vọng thu hút Perin bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm mà cùng mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa.

Về phần mình, Perin cũng tuyên bố: "Tôi không ngại chơi cho một câu lạc bộ lớn hay một nơi có những thủ môn giỏi khác. Tôi nghĩ đã đến lúc thử nghiệm bản thân mình và muốn tìm thách thức mới. Genoa luôn giúp đỡ tôi phát triển nên bây giờ tôi đi đâu cũng được".

Perin được coi là một trong những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn trong khung thành của tuyển Ý. Nhanh nhẹn và năng động, anh được đánh giá cao ở khả năng phản xạ tình huống. Perin sở hữu kỹ thuật tốt, đặc biệt khả năng phát động tấn công từ những cú phát bóng của anh rất lợi hại. Với vẻ ngoài rất tài hoa, Perin được so sánh với Walter Zenga, một huyền thoại của bóng đá Ý.

Việc theo đuổi Perin của Juventus sở dĩ tiến thêm một bước mạnh nữa bởi huấn luyện viên Massimiliano Allegri sau nhiều lời đồn đại sẽ chuyển sang Arsenal đã quyết định ở lại sân Turin sau một cuộc họp với hội đồng quản trị của câu lạc bộ.

Perin không phải là cầu thủ đầu tiên dự kiến sẽ có mặt ở Juventus trước khi mùa giải mới. Emre Can được xác nhận sẽ rời Liverpool để chuyển đến chơi bóng cho Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Can cũng dự kiến ký bản hợp đồng 5 năm tại Ý.

Kim Chao