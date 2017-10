Schalke lại ôm hận

Đội hình 2 của M.U vẫn quá mạnh so với Schalke, khiến đội bóng Đức phải chia tay Champions League bằng một thất bại nặng nề ở trận bán kết lượt về.

Thắng Schalke 4-1 trong trận đấu diễn ra rạng sáng qua tại Old Trafford, M.U sẽ gặp Barcelona ở trận tranh ngôi vô địch vào cuối tháng này tại sân Wembley. Valencia (26’) và Gibson (31’) giúp “Quỷ đỏ” dẫn 2-1 trong hiệp 1, trước khi Anderson lập cú đúp (72’, 76’) chỉ trong vòng 4 phút ở nửa cuối hiệp 2.

Nếu xét đến đội hình xuất phát của hai đội thì đây là một kết quả khá bất ngờ bởi trong lúc M.U chỉ giữ lại có 2 cầu thủ (Van der Sar và Valencia) đã góp mặt trong trận lượt đi thì Schalke chào đón sự trở lại của hai trụ cột (Hoewedes và Huntelaar) sau khi bình phục chấn thương. Thế mà đội hình mạnh nhất của Schalke chỉ có thể làm hơn được đội hình 2 của M.U trên những con số thống kê khô khan chứ không phải bằng kết quả trên sân cỏ.



Schalke (trái) đã bị loại bằng trận thua đậm nhất từ đầu mùa - Ảnh: AFP

Schalke kiểm soát bóng 55% thời gian của trận đấu và tung ra 14 cú dứt điểm so với 10 lần thực hiện cú sút của M.U. Tuy nhiên, trong khi Edu, Farfan đều sút chệch mục tiêu khá nhiều thì Raul, Huntelaar và cả Edu lại không thắng được Van der Sar. Chỉ một lần Jurado (35’) thành công, nhưng bàn thắng đó lại xuất phát từ một thoáng thiếu tập trung của hàng phòng ngự M.U, đặc biệt là lỗi của Smalling.

Thật ra, trong tình thế buộc phải dồn lên tấn công để săn tìm bàn thắng, đã có những thời điểm Schalke gây khó khăn cho đội chủ nhà. Thế nhưng cái giá mà Schalke phải trả cho việc tấn công không hiệu quả là những khoảng trống mênh mông ở hàng phòng ngự. M.U đã khai thác rất tốt những khoảng trống đó trong các đợt phản công hoặc tấn công để giúp Valencia đối mặt với Neuer trong bàn thắng đầu tiên và tạo điều kiện cho Anderson ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 trước khung thành đã rộng mở.

Mặt khác, nếu như Neuer được xem là cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở trận lượt đi thì điều ngược lại đã đến với thủ môn của Schalke trong trận đấu rạng sáng qua. Anh không thắng được Valencia trong cuộc đấu tay đôi, bắt vuột bóng ở bàn thua thứ hai và thiếu cảnh giác trong bàn thua thứ ba. Mà một khi Neuer chơi với phong độ như thế thì Schalke không thua đậm mới là chuyện lạ.

Ngày 28.5 tới tại Wembley, M.U và Barcelona sẽ tái hiện trận chung kết năm 2009, trận đấu mà Barcelona đã thắng với tỷ số 2-0.

Trần Tôn