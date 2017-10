Schalke trượt dốc không phanh

Marseille tạm chia sẻ ngôi đầu Marseille đã có chiến thắng 1-0 đầy may mắn trước chủ nhà Toulouse ở trận đấu vòng 18 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (16.12, giờ VN). Đội chủ nhà Toulouse có khởi đầu khá tốt nhưng 2 chiếc thẻ đỏ liên tiếp của M'Bengue (phút 28) và Tabanou (phút 45) khiến chủ nhà từ thế nắm thế chủ động bỗng chốc phải chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, Marseille dù thi đấu hơn người trong suốt trận nhưng cũng tỏ ra khá bế tắc trước khi Gignac ấn định chiến thắng với một pha lập công ở phút 68. Với chiến thắng này, Marseille tạm vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với Lyon khi đều có 35 điểm. Trong khi đó, đương kim vô địch Montpellier nuôi hy vọng trở lại top 4 khi thắng đậm tân binh Bastia 4-0 do chỉ còn kém đội thứ 4 Nice 3 điểm (26 so với 29). Kết quả các trận đấu Toulouse 0 - 1 Marseille Reims 1 - 1 Lille Montpellier 4 - 0 Bastia Nice 3 - 2 Evian Sochaux 1 - 2 Brest Troyes 3 - 2 Ajaccio