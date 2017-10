Scholes chia tay trong trận đấu có “vua” Pele

Tiền vệ Paul Scholes vừa có trận đấu giã từ sự nghiệp đầy ý nghĩa khi ghi bàn giúp M.U thắng đậm 6-0 trước New York Cosmos (Mỹ) trên sân Old Trafford, các bàn còn lại do công Mame Biram Diouf (2 bàn), Wayne Rooney, Anderson và Danny Welbeck.

Mô tả Tiền vệ Paul Scholes vừa có trận đấu giã từ sự nghiệp đầy ý nghĩa khi ghi bàn giúp M.U thắng đậm 6-0 trước New York Cosmos (Mỹ) trên sân Old Trafford, các bàn còn lại do công Mame Biram Diouf (2 bàn), Wayne Rooney, Anderson và Danny Welbeck. Điều đáng nói là trong trận đấu này có sự hiện diện của vua bóng đá Pele, huyền thoại bóng đá M.U Eric Cantona (hiện là HLV Cosmos) cùng nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như cựu trung vệ tuyển Ý Cannavaro, cựu tiền vệ Pháp Patrick Vieira, cựu hậu vệ tuyển Tây Ban Nha Michel Salgado cũng như các tên tuổi khác như Robbie Keane, Wayner Bridge...

Scholes được vua bóng đá Pele đánh giá rất cao ở khả năng kiến thiết và ghi bàn nhạy cảm - Ảnh: Reuters Paul Scholes đã thi đấu cho M.U từ năm 1994 đến năm 2011 (gần 18 năm), có mặt trong 446 trận của M.U tại Premier League và ghi 102 bàn. Sau khi chia tay sân cỏ, Scholes vẫn được lãnh đạo M.U giữ lại làm trợ lý cho HLV Alex Ferguson. N.Khoa - T.K

(Reuters)