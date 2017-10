Sebastian Coe: Chủ tịch FIFA thù bóng đá Anh

* FIFA và UEFA bị ví như các tổ chức mafia

(TNO) Sebastian Coe (Phó chủ tịch Hiệp hội Điền kinh thế giới, Trưởng ban tổ chức Olympic 2012) chuẩn bị tung ra cuốn tự truyện vào tháng 11 này, trong đó tố cáo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter có mối tư thù với Bóng đá Anh.

Ông Coe chuẩn bị tung ra cuốn tự truyện với nội dung chỉ trích chủ tịch FIFA Sepp Blatter - Ảnh: AFP

Cuốn sách của Sebastian Coe có tựa “"Running My Life - The Autobiography" được tờ The Times giới thiệu và trích sơ lược một phần nội dung, trong đó có lý giải nguyên nhân Anh thất bại thê thảm trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 là do Sepp Blatter “thù ghét” bóng đá nước này.

Năm 2005, ông Sebastian Coe, cựu vận động viên điền kinh từng 2 vô địch Olympic ở nội dung 1.500m, là nhân vật chính trong việc giúp nước Anh giành quyền đăng cai Olympic London 2012. Sau đó, ông này được Blatter bổ nhiệm trở thành thành viên của Ủy ban Đạo đức thuộc FIFA. Không lâu sau, Coe từ nhiệm để tham gia vào cuộc vận động giúp Anh chạy đua đăng cai World Cup 2018.

Tiết lộ trong cuốn tự truyện, Coe cho biết ông đã có cảm giác nước Anh gần như sẽ thất bại ngay khi bắt đầu giới thiệu hồ sơ chạy đua đăng cai. Thực tế sau đó Anh thất bại ê chề trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 12.2010 khi chỉ nhận được 2 phiếu bầu, trong đó có 1 phiếu từ đại biểu của nước này là Geoff Thompson.

“Cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 của Anh đã có mùi của cái chết”, Coe đã từng nói với Keith Mills, đồng giám đốc điều hành giá thầu đăng cai Olympic 2012.



Chủ tịch FIFA Sepp Blatter - Ảnh: AFP

Sau khi Anh thất bại, mối quan hệ giữa nước này và FIFA trở nên căng thẳng khi hàng loạt tờ báo trong nước chỉ trích cuộc bỏ phiếu thiếu công bằng và có nhiều điều mờ ám.

Coe nhấn mạnh: “Tôi không đổ lỗi cho giới truyền thông bởi tôi biết nguyên nhân nằm ở những suy nghĩ cục bộ của FIFA về giải Ngoại hạng Anh, đặc trưng của nó và sự điều hành của lãnh đạo... Chúng tôi có FA, đó là cơ quan quản lý. Sau đó là giải Ngoại hạng Anh, rồi những đội bóng lớn và các ông chủ giàu có của M.U, Chelsea và những nhà cầm quân danh tiếng như Alex Ferguson hay Arsene Wenger… Điều này vô tình khiến chủ tịch FIFA Sepp Blatter ghét Bóng đá Anh”.

Với những trích lược từ The Times, cuốn “"Running My Life - The Autobiography" ắt hẳn bán rất chạy và có thể sẽ mở đầu cho một “cuộc chiến” mới giữa Anh - FIFA, Sebastian Coe - Sepp Blatter. Thậm chí, một cuộc điều tra về quá trình bỏ phiếu World Cup 2018 có thể sẽ được tiến hành từ những nghi vấn trong dư luận.

FIFA và UEFA bị ví như các tổ chức mafia Người đại diện cho chân sút Zlatan Ibrahimovic là Mino Raiola vừa khiến người hâm mộ bóng đá sửng sốt khi so sánh FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) như những tổ chức tội phạm. Raiola cho rằng Ibrahimovic xứng đáng giành giải thưởng Quả bóng vàng 2012. Tay "cò cầu thủ" này cho rằng sở dĩ chân sút người Thụy Điển thất bại trong các cuộc bầu chọn cá nhân là do những mưu đồ chính trị của FIFA và UEFA. “FIFA và UEFA không bao giờ minh bạch. Có thể so sánh họ với các tổ chức mafia ở một nơi nào đó. Nếu chính phủ Thụy Điển cư xử theo cách này, đất nước sẽ nổi loạn. Sepp Blatter là một nhà độc tài điên, còn Michel Platini là một ông trùm mafia chưa từng thất bại trong bóng đá, trong đó dự án fair-play tài chính chứng tỏ việc không đủ năng lực”, Mino Raiola nói với tờ Expressen.

