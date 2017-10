Selecao vắng sao

Tuyển Brazil dưới sự chỉ đạo của HLV Dunga đã bắt đầu tập luyện tại thành phố Curitiba, Brazil vào thứ Sáu. Trong số 23 cầu thủ được Dunga triệu tập chuẩn bị cho World Cup, chỉ còn 3 người chưa có mặt vì đá chung kết Champions League là thủ môn Cesar, hậu vệ Lucio và Maicon. Dù 20 người đã đến Curitiba nhưng trong buổi tập đầu tiên chỉ có sự góp mặt của 18 người. Hai cầu thủ quan trọng của Brazil chưa thể tập luyện là Kaka và và Fabiano.

Dưới thời của Dunga, vai trò của Kaka và Fabiano đặc biệt quan trọng. Điều này được thể hiện rõ tại Confed Cup 2009, khi cả hai là tác nhân chính giúp vũ điệu Samba lên ngôi. Cũng trong giải đó, Kaka đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất còn Fabiano đoạt giải vua phá lưới. Sự tin tưởng của Dunga vào hai cầu thủ này lớn đến mức ông không chỉ triệu tập họ vào tuyển khi đang chấn thương mà còn gạt luôn ra khỏi đội hình những cái tên từng cạnh tranh vị trí với Kaka và Fabiano.

Tôi không tin Selecao sẽ tiến xa trong lần này vì ông Dunga quá bảo thủ trong cách cầm quân _Adriano (theo sportes)

Tôi không tin Selecao sẽ tiến xa trong lần này vì ông Dunga quá bảo thủ trong cách cầm quân _Adriano (theo sportes)

Nếu Kaka chấn thương không thể thi đấu thì vị trí dẫn dắt lối chơi tại tuyển Brazil hầu như không còn ai đáng tin cậy, sau khi Dunga gạch tên Ronaldinho (Milan) và Diego (Juventus). Trong trường hợp Fabiano không thể ra sân, vị trí trung phong của Brazil sẽ phải giao cho Nelmar hoặc Grafite, những người thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những người đá tốt vị trí trung phong tại tuyển Brazil như Pato hay Adriano đều vắng mặt trong giải này.

Bác sĩ của tuyển Brazil, Jose Luiz Runco tỏ ra lạc quan về chuyện bình phục của Kaka và Fabiano. “Trường hợp của Kaka không có gì khiến chúng tôi lo ngại. Vào tuần tới, cả hai cầu thủ này sẽ tham gia tập luyện. Chấn thương của họ đang hồi phục rất tốt”. Kaka và Fabiano có thể bình phục trước World Cup nhưng phong độ của họ thế nào lại là một chuyện khác.

Kaka từ sau khi gia nhập Real Madrid đã thi đấu sa sút hẳn so với thời của Milan. Trong mùa bóng 2008-2009, Kaka ra sân 36 trận trong màu áo Milan, ghi 16 bàn và kiến thiết 10 bàn còn trong 30 trận đấu cho Real mùa qua, Kaka chỉ ghi 8 bàn, kiến thiết 6 bàn. Hiệu suất nguy hiểm giảm một nửa. Tại tuyển Brazil, từ sau Confed Cup, Kaka không ghi bàn cho tuyển Brazil. Fabiano cũng tịt ngòi trong màu áo tuyển quốc gia 3 trận liền. Nếu hai cầu thủ then chốt này không có được phong độ tốt, sẽ gay go cho giấc mơ tìm ngôi vô địch thế giới lần 6 của Brazil.

Hồ Khuê