Senegal bị loại

Ứng cử viên nặng ký của chức vô địch Senegal phải chia tay sớm cuộc chơi ngay từ vòng bảng sau khi để thua đội đồng chủ nhà Ghi nê Xích Đạo 1-2 rạng sáng qua. Trận thua này cùng với trận thua Zambia 1-2 ở ngày mở màn trong khuôn khổ bảng A khiến Senegal không còn hy vọng đi tiếp.

Đây được xem là bất ngờ lớn nhất đến thời điểm này của Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2012. Cũng thật tiếc cho Senegal, vì ngay sau khi kịp gỡ hòa 1-1 ở phút 89 nhờ công Moussa Sow ghi cùng 2 cơ hội ngon ăn để thắp lại hy vọng do ở trận trước đó Libya cầm hòa Zambia 2-2. Tuy nhiên, họ đã bỏ lỡ hết và còn lơ là hàng phòng ngự để phải nhận bàn thua trong những phút đá bù giờ do cầu thủ vô danh David Alvarez ghi ấn định chiến thắng cho Ghi nê Xích Đạo.

Như vậy, Senegal - đội từng vào đến tứ kết World Cup 2002, đang sở hữu dàn cầu thủ được nhìn nhận là một thế hệ mới đầy tài năng như Demba Ba, Papiss Cisse, Issiar Dia, Armand Traore… đã phải nhường chỗ cho Ghi nê Xích Đạo (đội đang xếp hạng thứ 151 thế giới) ở vòng tứ kết. Ghi nê Xích Đạo sau trận ra quân thắng Libya 1-0 đã được chính phủ nước này thưởng 1 triệu USD, nay cùng với thành tích lọt vào tứ kết lần đầu tiên lại tiếp tục được thưởng đậm.

23 giờ đêm nay và 2 giờ rạng sáng mai, lượt trận thứ hai bảng C cũng diễn ra giữa Niger gặp Tunisia, còn lại Gabon gặp Ma Rốc.

G.Lao