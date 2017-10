Serbia lại gây thất vọng

Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng của HLV Antic không tìm được chiến thắng dù tung ra sân không ít ngôi sao như: Stankovic, Ivanovic, Koralov... Trước đó, tuyển Serbia đã khiến người hâm mộ nước nhà nổi giận, đốt pháo, la ó trên khán đài trong trận thua 0-1 trước New Zealand, đội bóng được đánh giá yếu hơn.

Trong trận gặp Ba Lan, dù HLV Antic thay đổi đến 6 vị trí, nhưng lối chơi của Serbia vẫn chưa mấy khởi sắc, đặc biệt ở khâu tấn công. Sở hữu nhiều cầu thủ tốt trong đội hình, nhưng dường như lối chơi của Serbia chủ yếu dựa vào thủ quân Stankovic, trong khi hàng tiền đạo lại tỏ ra quá vô duyên trước những cơ hội ngon ăn. Lối chơi của Serbia ở trận đấu rạng sáng qua có thể bị ảnh hưởng nhiều do mặt sân trơn ướt vì mưa, nhưng HLV R.Antic cũng phải thừa nhận: “Tôi cần phải làm việc nhiều với các cầu thủ khi World Cup đang cận kề. Ở 2 trận vừa qua, các cầu thủ tấn công đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội dù chơi lấn lướt đối thủ”.

Bên cạnh áp lực từ dư luận, Serbia còn phải đối mặt với diễn tiến hồi phục chấn thương không mấy khả quan của trung vệ N.Vidic. Cầu thủ đang chơi cho M.U buộc phải ngồi ngoài trong trận gặp Ba Lan do chưa đảm bảo đủ sức khỏe để ra sân. Tuy nhiên, HLV Antic vẫn còn một cơ hội để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ khi Serbia tiếp Cameroon trong trận giao hữu trên sân nhà vào thứ bảy này trước khi lên đường sang Nam Phi.

Trong khi đó, Brazil dễ dàng thắng Zimbabwe 3-0 (Bastos, Robinho và Elano lập công). Các học trò của HLV Dunga được chào đón rất nồng nhiệt, người hâm mộ ngồi chật kín các khán đài. Tuy nhiên, sau trận đấu này, HLV Dunga không thể cười vui vẻ khi phải chứng kiến thủ thành số 1 của đội J.Cesar rời sân ở phút 26 do tái phát chấn thương lưng. Theo lời khuyên của các bác sĩ đội tuyển, ban huấn luyện buộc phải rút Cesar ra sân vì không muốn tình hình xấu hơn. Dẫu sao, HLV Dunga cũng có thể hài lòng do Kaka, Robinho và Maicon đã phối hợp rất ăn ý với nhau trong các pha tấn công. Ngày 7.6 tới, tuyển vàng-xanh còn một trận giao hữu cuối cùng với Tanzania. Còn Paraguay tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi thắng Hy Lạp 2-0, trong khi đại diện của Trung Mỹ ở World Cup là Honduras gây thất vọng do bị Azerbaijan cầm chân 0-0.

T.Nguyên