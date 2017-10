Serie A: AC Milan thắng, AS Roma bị cầm hòa

(TNO) Trước áp lực từ người hâm mộ cũng như từ ban lãnh đạo, AC Milan đã thắng Cesena 2-0 trên sân nhà để phần nào lấy lại niềm tin cho HLV Filppo Inzaghi trong lúc AS Roma bị Verona thủ hòa 1-1 tại vòng đấu 24 diễn ra đêm qua 22.2 (giờ VN).

Bonaventura ghi bàn giúp AC Milan có chiến thắng quan trọng trước Cesena - Ảnh: AFP

Bước vào trận đấu gặp Cesena, đội bóng đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, huấn luyện viên Inzaghi tung hết sở trường của mình hòng lấy lại niềm tin của người hâm mộ cũng như bảo vệ chiếc ghế đang lung lay dữ dội của mình.

Ngay phút thứ 2, AC Milan đã đưa được bóng vào lưới của Cesena nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Sau đó, hai đội đã trình diễn một trận cầu mãn nhãn với những pha tấn công và những cú sút đẹp mắt.

Tuy nhiên đến phút 23, Giacomo Bonaventura mới lập công cho AC Milan bằng cú sút xa đẹp mắt khiến thủ thành Nicola Leali của Secena chỉ biết vào lưới nhặt bóng.



Niềm vui của người hâm mộ AC Milan cũng là niềm vui của HLV Inzaghi - Ảnh: AFP

Một bên tràn lên hòng gỡ hòa, một bên vẫn chơi tấn công để đào sâu cách biệt, hai đội đã cống hiến cho 42.000 khán giả trên sân San Siro những pha bóng gay cấn đế nghẹt thở.

Nhưng phải đến phút 90, bàn thắng mới được ghi và thành quả mà đội chủ nhà AC Milan có được là nhờ pha đá penalty của Giampaolo Pazzini.

Vói chiến thắng 2-0 trước Cesena, AC Milan tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp để ông Inzaghi vẫn còn cơ hội ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên.

Đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng AS Roma đến làm khách trên sân của Verona với hy vọng tìm được 3 điểm để duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Juventus sau khi "Bà đầm già" đã có chiến thắng 2-1 trước Atalanta ở trận đấu sớm của vòng 24.



AS Roma bị Verona (áo vàng) chia điểm đáng tiếc - Ảnh: AFP

Dù Francesco Totti giúp AS Roma vươn lên dẫn trước từ phút 26 bằng pha sút bóng kỹ thuật và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng niềm vui của các cầu thủ Roma chỉ kéo dài được 12 phút sau khi đội chủ nhà Verona có bàn gỡ hòa do công của Bosko Jankovic. Từ một pha đá phạt góc, anh đã nhảy cao đánh đầu hiểm hóc loại thủ thành Morgan De Sanctis của AS Roma, tỷ số 1-1 được hai đội giữ đến hết trận.

Với trận đấu hòa này, hiện AS Roma bị đội đầu bảng Juventus bỏ xa đến 9 điểm.

Ở các trận đấu còn lại, Empoli thắng Chievo 3-0, Lazio thắng Palermo 2-1 và Fiorentina hòa Torino 1-1.

Rạng sáng mai 24.2 sẽ diễn ra hai trận đấu tiếp theo của vòng đấu này khi Napoli tiếp Sassuolo

(1 giờ) trong lúc Cagliari gặp Inter Milan (3 giờ).

Vương Kha

