Serie A: AS Roma và AC Milan bại trận, Lazio bám sát tốp đầu

(TNO) Lượt đấu muộn của vòng 27 Serie A diễn ra rạng sáng nay 17.3 (giờ VN) rất kịch tính và hấp dẫn khi AS Roma bại trận trên sân nhà, Fiorentina thắng AC Milan và Lazio giành 3 điểm tại Turin.

>> Serie A: Inter Milan hòa thất vọng, Napoli sẩy chân

>> Serie A: Juventus thắng nhẹ, Fiorentina thảm bại

>> Serie A: Trước trận siêu kinh điển AS Roma - Juventus

>> AC Milan lại hòa với đối thủ dưới cơ

>> ‘Án treo’ lơ lửng trên đầu HLV Inzaghi

>> AC Milan - Cesena: Trận đấu sinh tử của Inzaghi



Silvestri mở tỷ số cho Sampdoria ngay sân của Roma - Ảnh: AFP

Tình hình của AS Roma ngày càng xấu đi khi càng về cuối mùa giải, đoàn quân của ông Rudi Garcia càng có nguy cơ để mất vị trí á quân tại Serie A sau khi để thua 0-2 trước Sampdoria ngay trên sân nhà vào đêm qua. Bởi cùng lúc đó, Lazio cũng đã giành chiến thắng trên sân của Torino để thu hẹp khoảng cách với AS Roma chỉ còn 1 điểm.

Lorenzo De Silvestri và Luis Muriel ghi 2 bàn vào lưới AS Roma chỉ trong vòng 12 phút sau khi trận đấu diễn ra được 1 giờ đồng hồ. Chưa kịp gượng dậy, AS Roma lại nhận thêm một bất lợi nữa khi Seydou Keita nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút 81. Đây đúng là ngày thi đấu đáng quên của AS Roma trước 41 ngàn khán giả trên sân nhà Olimpico.

Dù AS Roma hô hào sẽ đuổi kịp Juventus để cạnh tranh ngôi vương Serie A nhưng giờ đây khoảng cách của họ với “Bà đầm già” trên bảng xếp hạng đã là 14 điểm, một khoảng cách khá xa mà chưa cần so sánh phong độ ổn định của Juventus với một AS Roma chập chờn.



Anderson lập cú đúp giúp Lazio bám sát AS Roma - Ảnh: AFP

Tranh thủ lúc AS Roma sẩy chân, Lazio quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước tại Turin để bám sát AS Roma, và họ đã thành công.

Trận đấu ban đầu diễn ra khá cân bằng khi Torino trung thành với lối chơi chặt chẽ, quy củ. Tuy nhiên về cuối trận mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng có lợi cho đội khách khi Felipe Anderson tỏa sáng đúng lúc để ghi liên tục 2 bàn thắng vào lưới Torino chỉ trong vòng 7 phút, mang về chiến thắng 2-0 quý giá cho Lazio.



Inzaghi và AC Milan đón nhận một đêm mưa buồn trên sân Fiorentina - Ảnh: AFP

Nhưng người buồn nhất đêm qua là Filippo Inzaghi. Dù ông được ban lãnh đạo của AC Milan trao thêm cơ hội để dẫn dắt đội bóng mặc áo sọc đỏ-đen tiếp tục chiến đấu nhưng Fiorentina đã không cho Inzaghi cơ hội chuộc lỗi.

Ngay cả khi Destro mở tỷ số trước cho đội khách AC Milan ở phút 56, Fiorentina vẫn liên tục đẩy đội khách vào tình thế nguy hiểm và 6 phút cuối trận đã lấy hết tất cả của AC Milan. Gonzalo Rodriguez và Joaquin lần lượt dập tắt mọi hy vọng của HLV Filippo Inzaghi, mang về chiến thắng 2-1 cho Fiorentina, trong một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như vậy.

Vương Kha

Vương Kha