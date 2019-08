Serie A: Cuộc cải tổ của AC Milan khởi đầu bằng thất bại

Tân binh người Brazil Rodrigo Becao là người lập công cho đội chủ nhà ở phút 72 và đem đến sự khởi đầu thất vọng cho AC Milan khi đội bóng này vừa có cuộc cải tổ toàn diện hướng đến việc tìm lại vinh quang. AC Milan kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ năm, không thể đoạt vé dự vòng loại Champions League và đã bị cấm tham dự Europa League mùa này vì Luật công bằng tài chính.

HLV Giampaolo sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc cải tổ AC Milan AFP

Đội bóng đến từ thành Milan tráng lệ đã bổ nhiệm HLV mới là Marco Giampaolo thay cho Gennaro Gattuso cùng với những sự trở lại của các huyền thoại Zvonimir Boban và Paolo Maldini nắm những vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân Dacia Arena lại không có dấu hiệu thay đổi so với mùa trước.

Đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu đã thể hiện một lối chơi nghèo nàn và thiếu cảm hứng trong tấn công ở Udine, đội bóng phải chạy đua trụ hạng mùa trước. Không khởi sắc trong lối chơi, AC Milan còn không thể tận dụng những cơ hội ít ỏi ở trận đấu khi lần lượt tiền đạo Krzysztof Piatek - cầu thủ ghi bàn đứng thứ ba tại Serie A mùa trước, Suso và Samu Castillejo đều thất bại trong các pha dứt điểm của mình. Thậm chí, nếu không có tài năng của thủ thành Gianluigi Donnarumma, AC Milan có thể còn rời Udine với thất bại đậm hơn.

“Kết quả tiêu cực ở trận khai màn là điều chẳng ai muốn, nhưng tôi sẽ cố gắng phân tích kỹ và có những điều chỉnh nhất định. Kế hoạch của tôi về Milan rất khác biệt. Không chỉ có Suso, Castillejo và Piatek, chúng tôi cần xây dựng một cái gì đó khác biệt ở phía trước”, HLV Gianpaolo nói sau trận đấu.

Tân binh Rodrigo Becao (trái) lập công cho Udinese đánh bại AC Milan AFP

Ở các trận còn lại, “ông lớn” AS Roma cũng gây thất vọng ở trận mở màn khi bị Genoa cầm chân 3-3 trên sân nhà dù Cengiz Under, Edin Dzeko và Aleksandar Kolarov lần lượt giúp họ vượt lên dẫn trước. Trong khi đó, đội bóng kình địch với AS Roma là Lazio chào Serie A mùa giải mới một cách thăng hoa với chiến thắng đậm 3-0 trên sân Sampdoria.