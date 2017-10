Serie A: Juventus đè bẹp AC Milan 3-1

(TNO) Thất bại của AC Milan trên sân Juventus ở vòng 22 Serie A diễn ra rạng sáng nay 8.2 (giờ VN) như một điều tất yếu.

Tevez mở tỷ số cho Juventus ở phút 14 - Ảnh: Reuters

Juventus tung đội hình mạnh nhất ra sân không chỉ chứng tỏ họ đang cần 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng mà còn thể hiện sự tôn trọng đối phương AC Milan dù các vị khách đang thi đấu không ổn định trong năm 2015.

Rồi chỉ sau 14 phút, Juventus đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Carlos Tevez, sau một pha đi bóng tốc độ từ giữa sân tiến đến vòng cấm địa và tung cú dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Diego Lopez.

AC Milan chứng tỏ mình cũng không phải dạng vừa đâu khi có bàn thắng gỡ hòa cũng sau bàn thua 14 phút, Luca Antonelli đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc, "người nhện" Buffon chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng lăn vào lưới.



Antonelli (giữa) ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số cho AC Milan - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bàn thắng từ tình huống cố định ở phút 28 đó đã không đủ để giúp đội quân của huấn luyện viên Inzaghi có thể làm nên chuyện bởi đội bóng mặc áo sọc đỏ-đen bị thủng lưới thêm 2 bàn sau đó.

3 phút sau khi bị gỡ hòa, Leonardo Bonucci lập công cũng từ một pha đá phạt góc của đồng đội để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà Juventus trước khi kết thúc hiệp một.

Sang hiệp 2, AC Milan không còn là chính mình khi thi đấu chùn lại và gần như không tạo ra được một cơ hội nào cho đến khi Alvaro Morata ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Juventus bằng pha đệm bóng cận thành sau sú sút xa từ ngoài vòng cấm dội cột dọc của Claudio Marchisio.



Morata như muốn nhảy lên khán đài sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Juventus - Ảnh: Reuters

Sau chiến thắng trên sân nhà trước AC Milan, Juventus đã tạo được khoảng cách quá an toàn với 10 điểm cách biệt so với AS Roma. Ở trận đấu còn lại, dù lão tướng Lucatoni ghi 1 bàn thắng nhưng không giúp được Verona thoát được thất bại 1-3 trên sân nhà trước Torino.

Đêm nay Serie sẽ tiếp tục diễn ra những trận đấu của vòng 22: Fiorentina - Atalanta (20 giờ 30); Cagliari - Roma, Empoli - Cesena, Napoli - Udinese, Sampdoria - Sassuolo (đều 21 giờ).

Vương Kha

