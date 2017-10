Serie A: Nỗi buồn Juventus

Nếu Juventus thắng, Serie A tiếp tục hình thành thế chân vạc dù thế lực của Inter vẫn nhỉnh hơn. Nếu thua, Juventus sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi để cho hai đội bóng thành Milan tranh nhau ngôi vô địch. Như vậy, đây là một trận đấu mà Juventus buộc phải thắng để nuôi hy vọng và cũng là để giúp HLV Ferrara tạm thời thoát khỏi nỗi ám ảnh bị sa thải.

Thế nhưng, do đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn nên nhiều khả năng Juventus sẽ không thể đạt được mục đích. Ngoài phong độ thiếu ổn định trầm trọng trong thời gian gần đây, HLV Ferrara còn không có được đội hình mạnh nhất cho trận đấu này khi thủ môn Buffon, Iaquinta, Trezeguet, Camoranesi, Giovinco vắng mặt vì chấn thương, Caceres bị treo giò còn Sissoko bận thi đấu ở CAN 2010. Vì chỉ còn mỗi Amauri trên tuyến đầu (do Del Piero vẫn phải tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị) nên nhiều khả năng HLV Ferrara sẽ phải sử dụng sơ đồ 4-4-1-1 với Diego chơi hộ công.

Trên phần sân đối diện, HLV Leonardo cũng không có được sự phục vụ của một số cầu thủ trụ cột như Pato, Oddo, Seedorf và Zambrotta nhưng điều đó lại không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của AC Milan qua sự tỏa sáng của Ronaldinho, Borriello, Ambrosini… Đó là chưa kể sự xuất hiện của Beckham đã khiến cho AC Milan càng trở nên nguy hiểm.

Với sơ đồ 4-3-2-1, bộ ba tấn công Beckham, Borriello và Ronaldinho sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tuyến phòng thủ mong manh của Juventus do trung vệ Cannavaro đã sa sút phong độ, còn thủ môn Manninger thì hầu như đang cóng tay sau một thời gian quá lâu phải ngồi trên băng ghế dự bị. Ngược lại, dù hàng phòng ngự của Milan cũng không quá vững vàng nhưng Juventus chỉ có thể tìm được bàn thắng trong trường hợp Diego tỏa sáng.

Trong 10 trận đấu gần đây nhất ở Serie A, Milan chỉ thua có 1 trong lúc Juventus bại trận đến 4 lần.

Trần Tôn