Serie A: Paul Pogba giúp Juventus thắng, Inter bại trận trên sân nhà

(TNO) Paul Pogba tiếp tục thi đấu thăng hoa và giúp Juventus có được chiến thắng 2-0 tại vòng 20 Serie A diễn ra đêm 25.1 (giờ VN) trong khi Inter Milan bị sẩy chân trên sân nhà ở phút cuối.

Pogba lại đưa Juventus đến chiến thắng tại Serie A - Ảnh: AFP

Đội đang xếp đầu bảng nhập cuộc đầy quyết tâm với tham vọng giành lấy 3 điểm trên sân nhà cũng như nới rộng khoảng cách an toàn “kẻ bám đuổi khó chịu” AS Roma, nhưng trước một Chievo chơi chặt chẽ và cứng rắn, việc tìm kiếm bàn thắng không dễ dàng chút nào đối với Juventus.

Chỉ trong vòng nửa cuối hiệp đấu thứ nhất, đội khách nhận đến 4 thẻ vàng do lỗi đá rắn cũng đủ thấy lối chơi của họ như thế nào. Phải đến phút 60, Paul Pogba một lần nữa trở thành người hùng của “Bà đầm già” khi khai thông được thế bế tắc cho đội chủ nhà Juve cũng bằng một cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.

Phút 74, Stephan Lichtsteiner ấn định tỷ số của trận đấu bằng bàn thắng thứ 2 cho Juventus và lần này lại có dấu ấn của Paul Pogba. Sau khi nhận đường chuyền ngang từ đồng đội, Pogba khống chế bóng và tung cú sút trời giáng ngay trong vòng cấm địa nhưng thủ thành Benjamin Bizzarri đã xuất sắc cản phá. Tuy nhiên bóng lại bật ra ngay chân Lichtsteiner và anh chỉ việc đệm bóng vào khung thành.

Thắng trận trên sân nhà với tỷ số 2-0, Juventus đã có một khoảng cách an toàn 7 điểm so với đội nhì bảng sau khi AS Roma lại bị cầm chân tại sân của Fiorentina với tỷ số 1-1.



Inter Milan tiếc nuối sau thất bại trước Torino - Ảnh: AFP

Cũng trong vòng đấu 20 này, Inter Milan thất bại trước đội bóng xếp chiếu dưới Torino ngay trên sân nhà bởi bàn thắng duy nhất được ghi do công của EmilianoMoretti ngay phút cuối cùng của trận đấu. Trận thua này giữ Inter Milan ở lại vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp, xếp trên đối thủ cùng thành phố AC Milan một bậc bởi đoàn quân của HLV Inzaghi để thua Lazio 1-3 ở lượt đấu sớm vòng 20.

Ở các trận đấu còn lại, Verona thắng Atalanta 1-0, Parma để thua Cesena 1-2 trên sân nhà, Sampdoria bị Palermo cầm hòa 1-1.

Rạng sáng ngày mai 27.1 (giờ VN) sẽ diễn ra 2 trận đấu còn lại của vòng 20 Serie A, Empoli gặp Udinese lúc 1 giờ và Napoli gặp Genoa lúc 3 giờ.

Vương Kha

