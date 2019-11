Serie A: Ronaldo mờ nhạt, Juve may nhờ có De Ligt

Trước khi lập công, De Ligt tưởng như phải hứng chịu khổ ải trong màu áo của Juventus kể từ khi gia nhập từ Ajax. Trong số lần ít ỏi được ra sân trong đội hình xuất phát, trung vệ trẻ người Hà Lan suýt nữa trở thành tội đồ khi để bóng chạm tay trong vòng cấm địa ngay đầu hiệp 1. Tuy nhiên, De Ligt đã gặp may khi trọng tài Daniele Doveri và bộ phận VAR từ chối trao cho Torino một quả phạt đền. Nhưng kể từ tình huống này, De Ligt chính là điểm sáng trong trận đấu mà Juventus đã gặp nhiều khó khăn trước kình địch cùng thành phố khi Cristiano Ronaldo mờ nhạt.

Theo đó, sau cơ hội bị thủ môn Salvatore Sirigu (Torino) từ chối bàn thắng ở cuối hiệp 1, trung vệ 19 tuổi đã tỏa sáng với pha lập công ở phút 70, đem về chiến thắng sát nút cho Juventus. Đây là trận thắng có ý nghĩa rất quan trọng khi không những giúp Juventus (29 điểm) chiếm lại ngôi đầu từ tay Inter Milan (28 điểm) và duy trì thành tích bất bại ở Serie A mùa này, mà còn mở ra những hy vọng mới khi De Ligt đang dần bắt nhịp trên đất Ý. “Tôi thực sự hạnh phúc. Đó là một trận đấu thực sự quan trọng, vì Inter cũng thắng. Chúng tôi đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng của tôi, nên nó thực sự đặc biệt", De Ligt nói với DAZN sau trận đấu.

Ở trận đấu sớm, Inter Milan dù chỉ giữ được ngôi đầu vài giờ đồng hồ nhưng họ hài lòng với cuộc ngược dòng thành công trên sân Bologna. Hai pha lập công của Inter Milan được ghi bởi chân sút Romelu Lukaku (trong đó có 1 bàn thực hiện trên chấm 11) để mang về chiến thắng 2-1. Với cú đúp ở trận này, tiền đạo người Bỉ đã trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ huyền thoại Ronaldo ở mùa giải 1997 - 1998 ghi ít nhất 9 bàn thắng trong 11 trận đấu đầu tiên tại Serie A trong màu áo của Inter Milan. “Tôi hài lòng vì đã có một khởi đầu tốt như vậy, nhưng tôi mới 26 tuổi và cần phát triển mỗi ngày, cùng với toàn đội”, Lukaku vui mừng nói với Sky Sport suau trận đấu.

Ở các trận khác, AS Roma nhấn Napoli trượt dài trong sự sa sút mùa này bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Với 3 điểm ở trận này, AS Roma tạm vươn lên vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Juventus 7 điểm (22 so với 27). Trong khi đó, hy vọng chạy đua chức vô địch đang dần rời xa Napoli khi đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti rớt xuống vị trí thứ 6 với 18 điểm.