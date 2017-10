Serie A tiễn kẻ đến Mỹ, người sang Trung Quốc

Chỉ sau hơn 1 năm thi đấu trên đất Ý, hậu vệ trái lừng danh một thời Ashley Cole đã nói lời chia tay AS Roma.

Theo đó, đội bóng thành Rome và Ashley Cole đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng của hai bên. Như vậy, cựu sao Chelsea sẽ tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Ashley Cole mới sang Serie A thi đấu vào hè 2014 và chơi tổng cộng 16 trận từ đó tới nay. Ở mùa giải 2015-2016, hậu vệ người Anh chưa thi đấu trận nào.



Việc kết thúc cuộc phiêu lưu trên đất Ý tốt cho cả Ashley Cole và AS Roma. Trong khi cầu thủ 35 tuổi có thể tìm vùng đất mới để mưu sinh, thì AS Roma giảm bớt được khoản lương. Mới đây, BBC cho biết Ashley Cole đã đồng ý sang Mỹ thi đấu cho Los Angeles Galaxy. Tại đây, anh sẽ tái ngộ người đồng đội Steven Gerrard ở tuyển Anh.



Trước đó, một cầu thủ khác từng chơi bóng ở giải Serie A là Nemanja Vidic cũng nói lời tạm biệt với Inter Milan sau 18 tháng gắn bó. Rõ ràng, Serie A không phải lúc nào cũng trở thành vùng đất "dưỡng già" thích hợp cho các tên tuổi từng tạo dựng tiếng tăm ở Premier League. Điều này được thể hiện qua những gì Vidic và Cole trải qua khi họ không để lại nhiều ấn tượng từ lúc tới đây chơi bóng.

Cùng một diễn biến liên quan đến Inter Milan, tiền vệ Fredy Guarin sắp rời đội chủ sân Meazza để sang Trung Quốc khoác áo Jiangsu Suning. Giá cho vụ chuyển nhượng này tầm 15 tới 18 triệu euro. Tại châu Á, Guarin sẽ nhận được mức lương 7,5 triệu euro. Hợp đồng của anh với đại diện Trung Quốc có thời hạn 4 năm.

Không may mắn như Inter, kình địch cùng thành phố AC Milan đã thất bại trong việc bán tiền đạo Luiz Adriano cho Jiangsu Suning. ESPN đưa tin cầu thủ này đã có mặt ở phi trường Trung Quốc để tiến hành ký hợp đồng với đội bóng châu Á, song, vụ chuyển nhượng lại đổ vỡ vào phút chót. Nếu nhượng thành công Luiz Adriano cho Jiangsu Suning, Milan sẽ thu về 15 triệu euro. Lúc này, Luiz Adriano sẽ bay về Ý và tập luyện cùng Milan.

Đức Trường