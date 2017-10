Serie A: Trước trận siêu kinh điển AS Roma - Juventus

(TNO) Đây là thời điểm quan trọng cho việc tiến đến ngôi vương của Serie A mùa giải 2014 - 2015 khi chỉ còn 13 vòng đấu nữa là kết thúc mùa bóng. AS Roma sẽ chào đón Juventus tại sân nhà vào rạng sáng mai 3.3 (giờ VN) và kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch.

HLV Garcia luôn máu lửa trên sân - Ảnh: AFP

Chiến thắng đêm nay tại sân Olimpico là rất cần thiết đối với AS Roma để họ còn có thể hy vọng trong cuộc đua giành Scudetto với Juventus khi khoảng cách giữa 2 đội trên bảng tổng sắp hiện tại là con số 9.

AS Roma có chuỗi trận bất bại trên sân nhà trong khuôn khổ Serie A rất ấn tượng từ đầu mùa giải đến nay, tuy nhiên 5 trận hòa trong chuỗi trận đó khiến huấn luyện viên Rudi Garcia phải nói với giới truyền thông của nước Ý rằng: “Vấn đề duy nhất ở trận đấu này là chúng tôi muốn trở lại con đường chiến thắng ở sân nhà Olimpico”.

Ông cũng truyền thêm lửa cho các học trò của mình: “Tôi chắc rằng các học trò của tôi sẽ thi đấu hết sức để giành chiến thắng”.

AS Roma chịu sức ép lớn từ Napoli, đội bóng đang bám sát họ ở vị trí thứ 3 với khoảng cách chỉ là một trận thắng. Rất may cho AS Roma khi mà đêm qua, Napoli vừa đánh mất 3 điểm trước Torino.



Thiếu Pirlo (phải) sẽ là thiệt thòi lớn cho đội khách Juventus - Ảnh: AFP

Ông Rudi Garcia nói thêm: “Chúng tôi phải bảo vệ thật tốt vị trí thứ 2 của mình và phải luôn luôn bám sát đội đầu bảng Juve. AS Roma phải tận dụng sự tự tin và sĩ khí của các cầu thủ sau chiến thắng ở Rotterdam vừa qua”.

Chiến thắng 2-1 trước Feyenoord vừa rồi giúp AS Roma tiến vào vòng tiếp theo của Europa League, nơi họ sẽ phải tiếp đón đội bóng đồng hương Fiorentina.

Juventus chứng tỏ mình là anh cả của nước Ý khi tất cả các thông số đều ủng hộ họ. "Bà đầm già" thắng nhiều trận nhất (17 trận), thua ít nhất (1 trận), ghi bàn nhiều nhất (51) và để thủng lưới ít nhất (13) tại Serie A. Ở châu Âu, Juventus vừa thắng Dortmund 2-1 ở lượt đi vòng knock-out Champions League.

Huấn luyện viên Massimiliano Allegri thận trọng nói với báo giới: “Chúng tôi đang chơi rất tốt, thế nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. AS Roma có rất ít điểm yếu, họ sẽ làm tất cả để thu hẹp khoảng cách với chúng tôi và đây sẽ có một trận đấu cực kỳ khó khăn”.



"Thần tài" Osvaldo đã không còn khoác áo Juventus - Ảnh: AFP

Trong mùa giải này, Juventus chỉ một lần duy nhất nếm mùi thất bại, đó là trận thua 0-1 trên sân của Genoa vào tháng 10.2014. Thua AS Roma có thể không xấu hổ nhưng Juvetus không muốn thua vào lúc "dầu sôi lửa bỏng" này.

Cái khó của Juventus hiện giờ là thiếu tiền vệ Andrea Pirlo vì dính chấn thương bắp chân vào giữa tuần qua và không thể ra sân. Huấn luyện viên Allegri đành hy vọng vào sự phục hồi của Paul Pogba và Arturo Vidal. Mùa giải năm ngoái, Juventus từng thắng AS Roma tại Olimpico bằng bàn thắng duy nhất của Osvaldo nhưng hiện nay tiền đạo này đang được Boca Junior mượn.

Vương Kha

