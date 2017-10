Serie A vòng 28: Giành vé đi châu Âu

(TNO) Khi mùa giải Serie A đang chuẩn bị đi vào giai đoạn cuối, các đội bóng sẽ cố gắng hết sức để giành cho mình suất tham dự Champions League vào mùa sau. Hai cặp đấu hấp dẫn AS Roma - Napoli và Fiorentina - Sampdoria diễn ra đêm nay 4.4 (giờ VN) đã nói lên điều này.

AS Roma (bên trái) từng thắng Napoli 3-2 ở mùa giải trước - Ảnh: AFP AS Roma (bên trái) từng thắng Napoli 3-2 ở mùa giải trước - Ảnh: AFP Napoli sẽ có chuyến hành quân đến thủ đô của nước Ý để đối đầu với AS Roma. Đội chủ nhà của huấn luyện viên Rudi Garcia tuy đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A nhưng thành tích nghèo nàn gần đây của họ đã tạo cơ hội cho Lazio bám sát với cách biệt chỉ 1 điểm. Chính vì vậy, Napoli có cơ hội tìm được kết quả khả quan trước đội bóng chủ nhà. Napoli sẽ có chuyến hành quân đến thủ đô của nước Ý để đối đầu với AS Roma. Đội chủ nhà của huấn luyện viên Rudi Garcia tuy đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A nhưng thành tích nghèo nàn gần đây của họ đã tạo cơ hội cho Lazio bám sát với cách biệt chỉ 1 điểm. Chính vì vậy, Napoli có cơ hội tìm được kết quả khả quan trước đội bóng chủ nhà.

Trong mùa giải trước, AS Roma đã hạ gục Napoli với 2 bàn không gỡ và nếu tính thêm thành tích đối đầu giữa hai đội thì Napoli lép vế hơn với chỉ 9 lần chiến thắng so với 30 trận thất bại trước AS Roma.

Nếu Napoli chơi tốt đêm nay và có được 3 điểm trong khi Lazio giành được chiến thắng hoặc thậm chí là một trận hòa trước Cagliari thì AS Roma sẽ mất ngôi nhì bảng vào tay Lazio. Khi đó, thứ tự của các đội bóng đang nằm trong khu vực tranh vé tham dự chiếc cúp châu Âu sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa khi trận đấu giữa Fiorentina và Sampdoria kết thúc.

Bốn trận thắng liên tiếp gần đây nhất của Sampdoria đã đưa họ lên đến vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp và chỉ còn cách Lazio vỏn vẹn 3 điểm. Phong độ thăng hoa này là cơ sở để Sampdoria hy vọng có được trận thắng thứ 5 liên tiếp trước “The Viola”.

Tuyển thủ quốc gia Ý Eder ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Fiorentina năm 2014 - Ảnh: AFP Tuyển thủ quốc gia Ý Eder ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Fiorentina năm 2014 - Ảnh: AFP Thành công của Sampdoria trong các trận đấu gần đây luôn gắn liền với 2 tuyển thủ quốc gia Ý: Eder và Roberto Soriano. Có tin đại gia của nước Anh Manchester City đã đưa ra một bản hợp đồng rất hấp dẫn để chiêu dụ Soriano vào cuối mùa giải. Trong khi đó, Eder là người đã ghi được bàn thắng gỡ hòa quý giá cho Ý trong trận đấu với Bulgari ở vòng loại Euro 2016. Thành công của Sampdoria trong các trận đấu gần đây luôn gắn liền với 2 tuyển thủ quốc gia Ý: Eder và Roberto Soriano. Có tin đại gia của nước Anh Manchester City đã đưa ra một bản hợp đồng rất hấp dẫn để chiêu dụ Soriano vào cuối mùa giải. Trong khi đó, Eder là người đã ghi được bàn thắng gỡ hòa quý giá cho Ý trong trận đấu với Bulgari ở vòng loại Euro 2016.

Ở thời điểm hiện tại, Fiorentina đang gặp khó khi phải “xoay sở” trên cả 3 đấu trường. Ngoài mặt trận Serie A, Fiorentina còn phải đối mặt với Juventus trong trận bán kết lượt về Cúp quốc gia và với Dynamo Kiev ở tứ kết Europa League. Như thế, nếu huấn luyện viên Vincenzo Montella cùng các học trò của mình có đá phập phù ở Serie A thì cũng là diều dễ hiểu.

Vincenzo Montella đã từng nói thẳng: “Nếu được chọn lựa, tôi sẽ chỉ giơ cao một chiếc cúp”. Như vậy, ông sẽ chỉ tập trung vào một mục tiêu thật sự của mình.

Vương Kha