Serie C loại CLB ra sân 7 cầu thủ dẫn đến trận thua với tỷ số… 0-20

Trận đấu hy hữu trên diễn ra vào hôm 17.2 khiến bóng đá Ý nói riêng và thế giới nói chung thực sự sửng sốt. Bởi ở trận trên, CLB As Pro Piacenza 1919 chỉ ra sân với 7 cầu thủ, trong đó có 6 cầu thủ trẻ và một nhân viên vật lý trị liệu 39 tuổi. Tình thế này buộc một cầu thủ mới 18 tuổi là Nicola Cirigliano “cực chẳng đã” phải mang băng thủ quân và kiêm luôn chức… HLV.

Nguyên nhân dẫn đến chuyện hy hữu trên là do các thành viên của CLB As Pro Piacenza 1919 đều từ chối đi đến Cuneo để thi đấu do chưa được trả lương. Vì vậy, với một đội hình ra sân thi đấu cho có, As Pro Piacenza 1919 đã phải nhận trận thua với tỷ số “khủng” đến 20 bàn không gỡ, trong đó họ để thủng lưới đến 16 bàn trong hiệp 1. Đây được xem là một trong những trận đấu "xấu xí" và hy hữu nhất của lịch sử bóng đá Ý.

Ngay sau nhận được báo cáo về trận đấu “xấu xí” trên, Ủy ban kỷ luật của giải Lega Serie C đã lập tức quyết định loại CLB As Pro Piacenza 1919, đồng thời trao chiến thắng 3-0 cho CLB AC Cuneo 1905. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Ý tuyên bố CLB As Pro Piacenza 1919 phải nhận án phạt nặng do “những vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong trận đấu giữa AC Cuneo 1905 - As Pro Piacenza 1919 cũng nhiều bất thường khác”.

Trước đó, CLB As Pro Piacenza 1919 cũng bị trừ 16 điểm do chậm trả lương cầu thủ. Sau trận đấu trên, As Pro Piacenza 1919 tiếp tục giậm chân ở vị trí chót bảng A thuộc Serie C (giải đấu này được chia thành 3 bảng theo khu vực) với 0 điểm sau 19 trận đấu.

