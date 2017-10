Sevilla chịu nhiều sức ép

Gợi ý của chuyên gia Trận Hapoel Tel Aviv – Red Bull Salzburg: Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Hapoel là 49%, khả năng thắng của Salzburg là 24%, khả năng hòa là 27%.



Hapoel đã gây bất ngờ khi giành thắng lợi 3-2 ngay trên sân Salzburg. Đó là một lợi thế rất lớn cho đội bóng Israel. Trận này nhiều khả năng họ sẽ thi đấu chặt chẽ và chờ đợi sơ hở của đối phương để phản công. Trong khi đó, Salzburg không còn cách nào khác là phải dồn toàn lực lên để ghi bàn. Do đó, chọn tài với tỷ lệ 2,5 trái.



Trận Sheriff Tiraspol – Basel: Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Sheriff là 36%, khả năng thắng của Basel là 35%, khả năng hòa là 29%.



Ở trận lượt đi, dù có lợi thế sân nhà nhưng Basel chỉ giành chiến thắng với cách biệt mong manh 1-0 trước Sheriff. Cơ hội vẫn còn đối với đội bóng Moldova này nhưng vấn đề là Basel có thực lực nhỉnh hơn. Nhiều khả năng đại diện của bóng đá Thụy Sỹ sẽ chơi chặt chẽ trong trận này để có thể giành quyền vào vòng đấu bảng. Do đó, chọn xỉu với tỷ lệ 2-2,5 trái.



Trận Anderlecht – Partizan Belgrade: Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Anderlecht là 58%, khả năng thắng của Partizan là 17%, khả năng hòa là 25%.



Ở trận lượt đi, cả hai đội đã thi đấu khá thoáng với 4 bàn được ghi chỉ trong vòng 12 phút hiệp 2. Anderlecht đã có lợi thế 2 bàn trên sân khách nên Partizan mới là đội phải nỗ lực tấn công. Anderlecht có lợi thế sân nhà nhưng lực lượng hai bên là khá cân bằng. Chọn tài với tỷ lệ 2,5 trái.



Trận Sampdoria – Bremen: Kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu đã giúp Bremen giành chiến thắng 3-1 ở khoảng thời gian cuối trận lượt đi. May cho Sampdoria là họ cũng đã có được 1 bàn thắng trên sân khách. Dù vậy, đội bóng Ý muốn vào vòng đấu bảng cũng không phải là đơn giản khi trong trận lượt về này họ phải ghi 2 bàn thắng và không để thủng lưới. Chọn xỉu với tỷ lệ 2,5-3 trái.



Trận Sevilla – Braga: Sevilla luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà. Điều này đã được thể hiện qua chiến thắng 3-1 trước Barcelona ở lượt đi Siêu cúp TBN. Tuy nhiên, hàng thủ đội bóng này lại lộ nhiều sơ hở khi để Barca thắng lại 4-0 cách đây vài ngày. Trong khi đó, với lợi thế mong manh 1-0 ở lượt đi, Braga không phòng ngự thụ động mà cũng sẽ tấn công trong trận này. Do đó, chọn tài với tỷ lệ 2,5 trái. H.L (Bettingpro)