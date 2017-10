Sevilla sẽ vượt nỗi đau?

Trong 1 tháng qua, vì phân tâm cho Champions League nên Sevilla sa sút tại Liga khi chỉ kiếm được 2 điểm trong 3 vòng. Đây là lúc mà HLV Jimenez của Sevilla nên học tấm gương của Pellegrini phía Real. Sau khi bị loại khỏi Champions League, Pellegrini và Real chịu nhiều áp lực nhưng họ vẫn thắng Valladolid ngay sau đó. Espanyol cũng không phải đội bóng khó đánh bại vì họ đang sa sút với 4 vòng toàn hòa và thua. Dự đoán: Sevilla thắng 1-0.

0h, 21.3: Xerez (20) - Tenerife (18)

Xerez gần như sẽ xuống hạng mùa tới do họ đã cách khu vực an toàn 11 điểm. Cũng ở nhóm nguy hiểm nhưng tình cảnh Tenerife sáng sủa hơn khi họ chỉ kém nhóm an toàn 3 điểm. Dù vậy, Tenerife đừng mong Xerez sẽ cho họ 3 điểm dễ dàng vì trong các trận 1 tháng gần đây, đội bóng ở đáy bảng không buông xuôi khi đã cầm hòa Espanyol và Malaga. Dự đoán: Hòa 1-1

0h, 21.3: Deportivo (6) - Valladolid (19)

5 tháng trước, Valladolid đã thắng Deportivo 4-0. Nhưng giờ mọi sự đã khác. Valladolid đang sa sút khi chưa thắng trận nào trong năm 2010 và vừa để thua 3 vòng. Còn Deportivo còn động lực thi đấu cao với mục tiêu giành vị trí thứ 4. Trong 2 trận đá tại sân nhà gần đây, Deportivo đều thắng những đội cầm đèn đỏ như Xerez và Tenerife. Dự đoán: Deportivo thắng 2-1

0h, 21.3: Bilbao (7) - Getafe (8)

Tuần trưóc Getafe thắng Mallorca 3-0. Điều đó cho thấy đội bóng của HLV Michel vẫn chưa từ bỏ giấc mơ dự Cúp châu Âu. Chiến thắng đó cũng giúp Getafe lấy lại tinh thần sau 6 vòng liền không thắng. Bilbao sau khi bị loại tại Europa League cũng không bị sụp đổ. Trong 3 vòng gần đây, họ kiếm 5 điểm và không lọt lưới bàn nào. Dự đoán: Bilbao thắng 1-0.

A.T