Sheikh Mansour bình thản dù Man City lỗ nặng nề

Mô tả Man City đã công bố mức thua lỗ khổng lồ lên đến 121 triệu bảng vào hôm qua, tăng 1/3 so với con số 92,5 triệu bảng năm ngoái. Đây là mức lỗ cao thứ hai trong lịch sử Premier League, sau số tiền 141 triệu bảng mà Chelsea vứt đi ở mùa bóng 2004-2005. Công bố của Man City cho thấy chỉ riêng tiền lương ở mùa vừa qua đã chiếm 133 triệu bảng, nhiều hơn 8 triệu bảng so với tổng doanh thu vốn tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ khi tiếp quản Man City cách đây 2 năm, tỉ phú Sheikh Mansour đã bỏ ra hơn 300 triệu bảng để mua các cầu thủ như Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Robinho và gần nhất là Mario Balotelli và James Milner. Man City xếp vị trí thứ 5 ở Premier League mùa trước và không có được danh hiệu nào. Song Sheikh Mansour vẫn chưa có dấu hiệu chán nản. “2 năm trước, tôi may mắn được trở thành một phần của Man City và tôi vẫn hết sức tri ân sự đón chào nồng hậu từ các bạn. Mục tiêu mà tôi đưa ra cho đội ngũ lãnh đạo là biến Man City thành một trong những CLB thành công nhất cả trong và ngoài sân cỏ mà không mất đi những nét đặc trưng của nó”, tỉ phú người Ả Rập viết trong một lá thư đăng tải trên website của CLB. Còn đối những món lỗ khổng lồ của Man City, ông Mansour nói: “Không có thành công nào mà không trả giá”. S.D (BBC)