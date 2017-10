Show diễn vẫn tiếp tục

Dù việc đội tuyển Togo bị một nhóm phiến loạn tấn công ở Angola gây hoang mang cho nhiều người nhưng giải CAN 2010 vẫn sẽ tiếp tục...

Drogba, Eto’o, Adebayor, Essien và hàng trăm cầu thủ khác rất háo hức bay từ châu Âu về lục địa đen để trình diễn tài năng của họ trước những người anh em thân thiết quê nhà. Thế nhưng ý nghĩ đó đã nguội lạnh, thậm chí là chuyển sang hoảng sợ khi họ nghe tin chiếc xe bus chở đội tuyển Togo từ Congo tới Angola bị một nhóm phiến loạn tập kích dọc đường làm tài xế bỏ mạng và ít nhất 9 người khác bị thương.

“Chúng tôi chẳng còn tâm trạng nào chơi bóng nữa. Ai cũng muốn đội bóng rút lui khỏi giải này”, cầu thủ Romao của Togo nói. Theo lịch, Togo sẽ gặp Ghana ở trận đầu tiên của bảng B vào ngày mai song chưa biết họ có đá hay không. Ở châu Âu, các CLB có các cầu thủ gốc Phi dự CAN 2010 đang nhao nhao đòi rút cầu thủ của họ về. Hull và Portsmouth là 2 đội “mồm to” nhất. “Sự an toàn của các cầu thủ là trên tất cả mọi thứ, chúng tôi muốn các cầu thủ phải được đảm bảo an toàn. Nếu họ không làm được điều đó thì hãy trả cầu thủ về cho chúng tôi”, GĐĐH Storrie của Portsmouth nói.

Trước sự kiện này, LĐBĐ châu Phi CAF tỏ ra rất cứng rắn: “Giải đấu sẽ tiếp tục bất chấp chuyện buồn vừa xảy ra. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và CĐV. Đội bóng nào bỏ cuộc sẽ phải nhận hình phạt thích đáng”, người phát ngôn của CAF nói.

CAF đang bị nhiều nước lật lại câu hỏi: Vì sao họ chọn Angola là nước chủ nhà cho CAN 2010? Đất nước này đã trải qua cuộc nội chiến kéo dài 27 năm và mới kết thúc vào năm 2002. Các lực lượng vũ trang đối lập với chính phủ Angola còn rất nhiều, điều đó đồng nghĩa với nguy cơ bị khủng bố không nhỏ.

Angola là đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn song giá cả sinh hoạt ở đây rất đắt đỏ. Một phòng khách sạn trung bình ở Luanda có giá lên tới 400 USD khiến cho nhiều CĐV cuồng nhiệt của các đội tuyển phải ngậm ngùi ở nhà xem đội bóng của mình thi đấu qua truyền hình. Nhiều người nói rằng CAN tổ chức các năm trước ở những nước nghèo hơn Angola như Burkina Faso hay Mali còn vui và an toàn hơn.

Vụ tấn công vào tuyển Togo ở Angola không chỉ làm các đội dự CAN 2010 lo ngại mà còn khiến các nước có đội tuyển dự World Cup 2010 lo ngại bởi chỉ còn 5 tháng nữa là giải đấu này được tổ chức tại Nam Phi, đất nước có tỷ lệ các vụ bắn giết, bạo lực cao nhất thế giới. Nam Phi cần phải nhìn vào sự kiện ở Angola này để rút tỉa cho mình kinh nghiệm.

Trước đây, rất nhiều chuyện đau thương xảy ra với bóng đá châu Phi như vụ máy bay của tuyển Zambia bị nổ tung khiến cả đội bóng mất mạng, các vụ “vỡ” sân ở Nigeria, Ghana... Ai cũng nghĩ tình hình của châu Phi đã thay đổi theo hướng tích cực nhưng không ngờ được rằng năm quan trọng nhất trong lịch sử của châu Phi bắt đầu một cách đáng ngại như vậy.

CAN 2010 sẽ tiếp tục tại tỉnh Cabinda, nơi tuyển Togo bị tấn công. Đây sẽ là nơi diễn ra các trận của bảng B với Ghana, Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Togo. “Các cầu thủ của chúng tôi vẫn vui vẻ ở đây”, Kwesi, chủ tịch LĐBĐ Ghana nói. Hy vọng họ sẽ vui vẻ đến hết giải.

