“Siêu đại bàng” lại tung cánh

Tuyển Nigeria đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn sau trận thua Ai Cập 1-3 và thắng chật vật Benin 1-0, trong trận thắng áp đảo Mozambique 3-0 ở lượt cuối bảng C để giành quyền vào tứ kết.

Kết quả mỹ mãn này đã phần nào cởi bỏ bớt áp lực đang đè nặng lên HLV trưởng Shaibu Amodu lẫn các cầu thủ trước sự chỉ trích kịch liệt của giới truyền thông Nigeria. “Siêu đại bàng” Nigeria cũng góp mặt ở VCK World Cup sắp tới, vì vậy CĐV nước này đang đặt nhiều kỳ vọng lớn vào đội nhà.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ còn lại của bảng C, đội ĐKVĐ Ai Cập nhẹ nhàng khuất phục Benin 2-0 (do El Mohamady và Emad Moteab ghi bàn các phút 8 và 23), để hoàn tất vòng bảng với 3 trận thắng tuyệt đối cũng như nâng kỷ lục bất bại tại các VCK Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) lên con số 16 trận.

Giang Lao