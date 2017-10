Sir Alex thôi chức, cổ phiếu M.U sụt giảm

(TNO) Giá trị cổ phiếu của CLB Manchester United (M.U) trên sàn giao dịch chứng khoán ở New York (Mỹ) đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Sir Alex Ferguson tuyên bố thôi dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Cổ phiếu của "Quỷ đỏ" giảm 4,7% khi thông tin Sir Alex sẽ thôi dẫn dắt M.U - Ảnh: Reuters

Cổ phiếu của M.U giảm gần 5% ở phiên giao dịch đầu tiên khi thị trường chứng khoán New York mở cửa vào lúc 14 giờ 30 chiều qua (ngày 8.5), sau khi Sir Alex Ferguson thông báo quyết định trên với cầu thủ của mình trên sân tập Carrington.

Cụ thể, cổ phiếu của "Quỷ đỏ" giảm 4,7% khi thông tin Sir Alex sẽ thôi dẫn dắt M.U kể từ mùa tới, từ 18,77 USD xuống 17,88.

Sau một giờ đồng hồ, giá cổ phiếu M.U mới có vẻ ổn định trở lại sau khi leo lên mức giá 18,41 USD, nhưng sự dao động tiếp tục diễn ra cho tới khi kết thúc phiên giao dịch. Kết quả, giá cổ phiếu M.U đã giảm 1,76% trong gần 24 tiếng đồng hồ sau thông báo của Sir Alex.

Đầu tháng 5 này, ban lãnh đạo M.U đã hoan hỉ thông báo đạt doanh thu 91,7 triệu bảng trên sàn chứng khoán New York trong quý 1 năm 2013. Dù số nợ (367,6 triệu bảng) chưa giảm đi nhưng đây được xem là một bước tiến của đội chủ sân Old Trafford bởi tổng nợ của họ đã giảm 15,9% so với thời điểm quý 2 của năm 2012.

Ở một diễn biến khác, kênh truyền hình thể thao BBC của Anh vừa đưa tin, "M.U sẽ thông báo người kế nhiệm Sir Alex Ferguson trong hôm nay". Vào sáng 9.5 (giờ VN), báo chí Anh cũng đã loan tin người kế nhiệm Sir Alex ở sân Old Trafford sẽ là David Moyes, HLV đang dẫn dắt CLB Everton.



Phil Neville (phải) sẽ thay thế HLV David Moyes tiếp quản Everton nếu ông này đến M.U - Ảnh: AFP

Mới đây, phía CLB Everton cũng thông báo Phil Neville đang là ứng cử viên số 1 cho sự thay thế David Moyes nếu ông này ra đi.

Phil Neville vẫn đang thuộc biên chế cầu thủ của sân Goodison Park nhưng sẽ kết thúc hợp đồng vào cuối mùa bóng này. Hiện cựu cầu thủ của "Quỷ đỏ" này đã bước sang tuổi 36 và cũng đã có bằng B HLV do UEFA cấp.

Năm 2012, Phil Neville cũng đã có thời gian dẫn dắt đội U.21 Anh đá vòng loại U.21 châu Âu thay cho HLV Stuart Pearce.

Lĩnh Nam