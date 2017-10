Sir Alex ủng hộ FA phạt học trò - Van Persie khoác áo số 20 ở M.U

Van Persie khoác áo số 20 tại M.U Không lâu sau khi trở thành người của "Quỷ đỏ", Vua phá lưới Premier League 2011-2012 đã được trao số áo 20. Đây là số áo thuộc về hậu vệ Fabio ở mùa giải trước. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, hậu vệ trẻ Brazil đã được HLV Sir Alex cho Queens Park Rangers mượn. Trước đó, huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer cũng từng mang trên mình số áo này.

Van Persie với chiếc áo số 20 trong buổi ra mắt CLB M.U - Ảnh: Reuters "Tại sao lại là M.U ư? Bởi họ mang hơi thở của bóng đá. Tôi đã cân nhắc sự lựa chọn này từ rất sớm. Bạn có thể nhìn vào các cầu thủ, huấn luyện viên, sân vận động.... tất cả đều ở đó. Tôi yêu bóng đá nhưng luôn khó khăn để tìm được điểm đến phù hợp nhất. Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Tôi rất tự hào khi tới đây. Tôi hi vọng sẽ gặt hái được thành công tại sân Old Trafford", Van Persie phát biểu trong màn ra mắt M.U. Trước khi đặt bút kí hợp đồng với M.U, Robin Van Persie đã có mặt tại sân tập Carrington cùng những người đồng đội mới. Nếu không có gì thay đổi, tiền đạo người Hà Lan sẽ có trận đấu ra mắt các CĐV Quỷ đỏ vào thứ hai (20.8 - giờ VN) gặp Everton. Van Persie sẽ là cầu thủ thứ người Hà Lan thứ 4 khoác áo "Quỷ đỏ". Trước đó đã có 3 cầu thủ khác từng gắn bó tại Old Trafford là Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy và thủ thành Edwin van der Sar - cả 3 cầu thủ này đều thuộc vào hàng huyền thoại của sân Old Trafford.