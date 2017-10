Slovakia - New Zealand 1-1: Bất ngờ phút chót

New Zealand đã làm nên bất ngờ bởi lối chơi tự tin và buộc Slovakia phải chia điểm ngay phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

New Zealand đã làm người hâm mộ ngạc nhiên bởi sự tiến bộ của mình. Đội bóng đến từ châu Đại Dương chơi rất hay ở những phút đầu trận. Mạnh dạn bố trí đội hình thiên về tấn công 4-3-3, New Zealand chơi bóng kiểu Anh - lật cánh đánh đầu, để vây hãm khung thành Slovakia. Trong khi đó, Slovakia chơi không ấn tượng như vòng bảng. Tuy nhiên với đẳng cấp có phần nhỉnh hơn, đội bóng Đông Âu phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng mở tỷ số của Robert Vittek ở phút 50. Đây là bàn thắng bị nghi ngờ việt vị bởi trước khi Stanislav Sestak tung đường chuyền, pha quay chậm cho thấy Vittek đã đứng sau hàng thủ New Zealand. Thế nhưng tình huống nhạy cảm này diễn ra quá nhanh, nên trọng tài chính người Nam Phi Jerome Damon và các trợ lý của mình đã không quan sát kịp.

Bị dẫn bàn, nhưng New Zealand không đủ sức để vùng lên phản đòn. Chính điều đó khiến cho đối thủ Slovakia chủ quan, vẫn tiếp tục dẫn cao để tìm bàn thắng thứ hai. Sự chủ quan của người Slovakia bị trả giá đắt, khi từ pha tấn công nhanh ở phút bù giờ cuối cùng, Winston Red (4) đã bất ngờ đánh đầu ghi bàn san bằng cách biệt 1-1. Đây là 1 điểm đầu tiên mà New Zealand có được trong lịch sử dự VCK World Cup của mình.

Phát biểu sau trận đấu



HLV Ricki Herbert (New Zealand): “Thật tuyệt vời! Các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện một phong độ rất tốt ở trận này, nên xứng đáng có được 1 điểm. Tôi nghĩ rằng trận đấu đầu tiên thường mở ra cơ hội cho các đội vòng bảng, nhưng tôi sẽ rất thất vọng nếu chịu thất bại từ một bàn thắng như thế (ý nói bàn thắng mở tỷ số của Robert Vittek ở thế việt vị - PV)”.



HLV Vladmir Weiss (Slovakia): “Chúng tôi chơi hay hơn trong suốt trận đấu, nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi bị mất 3 điểm ở phút cuối cùng của trận đấu, nhưng đó mới là bóng đá. Tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục chơi hay ở những trận đấu tới”. T.Nguyên

Quang Huy