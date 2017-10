'Số 10' là Mata

Everton đè bẹp Arsenal

Everton đã tiến một bước dài đến suất dự Champions League mùa sau khi thắng đối thủ cạnh tranh Arsenal đến 3-0 trên sân nhà vào tối qua. Với hàng công dũng mãnh, Everton đã cụ thể hóa ưu thế với 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 do công của Naismith và Lukaku ghi. Áp lực dồn dập đã giúp đội chủ sân Goodison Park có bàn thắng thứ 3 do tiền vệ Arteta của Arsenal đá phản lưới nhà. Với chiến thắng này, Everton dù vẫn đứng thứ 5 nhưng chỉ còn thua Arsenal 1 điểm (62 so với 63 điểm) và vẫn còn một trận chưa đá. Trong khi đó Arsenal thua trận này đã bị tuột lại khá xa và gần như không còn hy vọng tranh chấp ngôi cao. Với HLV Wenger xem như ông lại thất bại lần nữa ở Premier League.

Tại Serie A, Inter Milan bất ngờ bị Bologna cầm chân 2-2, Chievo - Hellas Verona 0-1, Lazio - Sampdoria 2-0, Atalanta - Sassuolo 0-2, Catania -Torino 1-2, Fiorentina - Udinese 2-1, Cagliari - Roma 1-3. (T.K - T.N)