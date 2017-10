So sánh lực lượng 2 đội

Các vị trí Bayern mạnh hơn:

Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Van Bommel, Schweinsteiger, Pranjic, Robben, Olic lần lượt hơn Lucio, Walter Samuel, Zanetti, Stankovic, Cambiasso, Pandev, Sneijder, Eto’o. Inter chỉ mạnh hơn Bayern ở 3 vị trí: Julio Cesar, Maicon, Milito lần lượt hơn Butt, Lahm, Mueller. 2 vị trí then chốt nhất và cũng khá bất ngờ mà phía Bayern hơn Inter là Robben hơn 146 điểm so với Sneijder, còn Olic hơn 134 điểm so với Eto’o. Tổng cộng, 11 cầu thủ Bayern hơn 11 cầu thủ Inter 479 điểm.

Tuy nhiên, Castrol Rankings chỉ dựa theo màn trình diễn của các cầu thủ trong các trận đấu tại giải quốc nội để cho điểm, nên có vẻ như Bayern được cao điểm hơn là do họ chơi áp đảo các đối thủ ở Đức hơn Inter áp đảo các đội bóng tại Serie A. Ở vòng 1/8, Chelsea cũng áp đảo Inter với tỷ số 8-3 khi tính theo Castrol Rankings nhưng vào sân, Inter thắng cả 2 trận với tỷ số 2-1 và 1-0. Vì vậy, dựa vào Castrol Rankings để “định giá” các cầu thủ không thật đáng tin cậy. Đánh giá dưới đây của tờ The Telegraph đáng tin cậy hơn.

Vị trí thủ môn:

Julio Cesar là một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Thủ môn huyền thoại Dino Zoff đã nói về anh: “Cesar có cảm giác về vị trí tuyệt vời, phản xạ rất nhanh nhạy. Cùng với Buffon, anh ấy vượt xa nhiều thủ môn khác trên thế giới”. Còn thủ môn 35 tuổi Hans Jorg Butt của Bayern từng một thời dự bị cho Kahn, Lehmann ở tuyển Đức nhưng anh hơi chậm và tỏ ra thiếu quyết đoán, đặc biệt trong các trận gặp M.U. Butt được gọi đi dự World Cup tới là do tuyển Đức đang khủng hoảng thủ môn. Cho điểm: Cesar 9/10, Butt 7/10.

Hàng hậu vệ:

Đứng vững dưới sức ép ngột ngạt trong các đường tấn công của Barca, hàng thủ Inter đã chứng tỏ họ là hàng thủ tốt nhất thế giới. Maicon đủ giỏi để đánh bật Alves ra khỏi vị trí chính thức trong tuyển Brazil, Lucio và Samuel bổ sung cho nhau tuyệt vời ở trung tâm trong khi Zanetti đủ đẳng cấp để đứng vững trước Messi nên sẽ chẳng ngại gì Robben. Phía Bayern, hàng thủ là điểm yếu nhất của đội bóng Đức này: Demichelis, Van Buyten khá chậm, Badstuber thiếu kinh nghiệm, chỉ mỗi Lahm chơi tốt. Cho điểm: Inter 8/10, Bayern 6/10.

Hàng tiền vệ:

Tuyến giữa của Bayern được bố trí đơn giản hơn, Van Bommel đem lại sự cân bằng, Schweinsteiger đem đến sự sáng tạo còn Robben đem đến sự bất ngờ. Với hệ thống 4-2-1-3, tuyến giữa Inter phức tạp hơn một chút song có thể thấy ở đây, Cambiasso vừa che chắn cho hàng thủ tốt vừa biết dâng lên ghi những bàn quan trọng trong khi Sneijder có thể coi là hợp đồng sinh lời nhất trong mùa này. Cho điểm: Inter 8/10, Bayern 8/10.

Hàng tiền đạo:

Milito luôn thính nhạy trước khung thành, Pandev sút phạt giỏi, Eto’o là cầu thủ của các trận cầu lớn. Cả Pandev, Eto’o, Milito bên phía Inter đều là những cầu thủ rất khỏe, chiếc đinh ba tấn công này sẽ khiến hàng thủ Bayern ngột ngạt. Phía Bayern, Gomez, Klose phong độ tồi khiến HLV Van Gaal phải dùng cầu thủ trẻ Mueller; Olic thuộc dạng tiền đạo chăm chỉ hơn là có tài năng tự nhiên. Cho điểm: Inter 8/10, Bayern 7/10.

Huấn luyện viên:

Liên tục giành các danh hiệu ở những nơi đi qua, sử dụng chiến thuật không trận nào giống trận nào, ta có thể nói gì được về Mourinho nữa? Van Gaal bên phía Bayern giống như ông vua cờ trở lại làng cờ. Cuộc đối đầu giữa 2 người này lớn hơn tất cả các cuộc đối đầu khác trên sân bóng, nó sẽ quyết định trận chung kết. Cho điểm: Mourinho 10/10, Van Gaal 9/10.

Tổng cộng: Inter 43/50; Bayern 37/50

Chính Phong