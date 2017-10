Sốc toàn tập

Đội bóng ở League Two Northampton giành được chiến thắng lịch sử tại sân Anfield sau loạt sút luân lưu trong khi nỗi lo sợ chấn thương làm tồi tệ thêm thất bại của Chelsea còn Manchester City từ bỏ con đường ngắn nhất để có được danh hiệu trong mùa bóng này. Lượt trận vòng 3 Carling Cup kết thúc rạng sáng qua hoàn toàn xứng đáng với tên gọi đêm của những bất ngờ hàng loạt.

Cú sốc Northampton

Dù HLV Roy Hodgson có thay đổi 10 vị trí so với đội hình xuất phát so với trận gặp M.U, đêm 22.9.2010 vẫn sẽ là một đêm đáng nhớ cho các CĐV Northampton bởi họ đã lật đổ được đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh ngay tại thánh địa Anfield. Tính theo thứ bậc các hạng đấu ở Anh, Northampton chỉ là một đội bóng hạng Tư. Do đó hoàn toàn không ngoa khi ví đó là cuộc đối đầu giữa chàng David nhỏ bé và gã khổng lồ Goliath. Hòa 1-1 sau 2 hiệp chính, Northampton vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ trước khi David Ngog cân bằng tỷ số 2-2, kéo dài trận đấu đến loạt sút luân lưu. Abdul Osman là người đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của “The Reds” với pha sút thành công ở loạt thứ 5, sau khi Ngog và Eccleston sút hỏng cho Liverpool.

Thất bại này khiến HLV Hodgson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin lỗi người hâm mộ và lên án các học trò. Ông nói với tờ Independent: “Tôi chỉ có thể xin lỗi họ, những người trông chờ chúng tôi chiến thắng. Thực tế là các cầu thủ phải nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm vì thay đổi nhiều cầu thủ song tôi đã nghĩ rằng họ đủ mạnh để chiến thắng”.

Tôi chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ. Sau trận thua, tôi biết mình và các học trò sẽ phải hứng chịu những chỉ trích từ nhiều phía” _HLV Roy Hodgson của Liverpool

Trái ngược với Hodgson, HLV của Man City Mancini không hề hối tiếc vì thất bại 1-2 trước West Brom, sau khi quyết định thay đổi toàn bộ 11 gương mặt trong đội hình xuất phát so với trận gặp Wigan. “Tôi không còn chọn lựa nào khác. Tôi có những cầu thủ bị chấn thương và tôi không thể để các cầu thủ khác chịu rủi ro trước trận gặp Chelsea”, Mancini thổ lộ. Thực tế, không phải chỉ mình Mancini thay đổi đội hình. Người đồng hương Roberto Di Matteo cũng chỉ giữ lại 1 người trong đội hình ra sân ở Premier League tuần trước. Song điều đó không ngăn cản họ lội ngược dòng để thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Zuiverloon và Cox, sau khi Jo đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở hiệp 1. Mancini và học trò đã được dạy cho một bài học về khát khao chiến thắng, điều mà những đồng tiền của các Ả Rập không chắc mua được.

Chấn thương ám ảnh Chelsea

Bất luận điều gì xảy ra với Newcastle ở mùa này, họ cũng có thể tự hào vì đã thực hiện một sứ mệnh quan trọng. Đó là hạ gục Chelsea ngay tại Stamford Bridge sau cuộc rượt đuổi kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về đội khách, trong đó chứng kiến 2 cú đúp của Anelka (Chelsea) và Ameobi (Newcastle) . Đây là thất bại đầu tiên của Chelsea ở trong nước kể từ tháng 4 năm nay. Song việc bị loại khỏi Carling Cup không làm HLV Ancelotti lo lắng bằng việc Kalou, Benayoun và Kakuta lần lượt gặp chấn thương. Lý do này khiến Chelsea phải kết thúc trận đấu với 10 người trên sân vì hết quyền thay người. Kalou sẽ phải vắng mặt ở trận gặp Man City vào cuối tuần này. Việc thua 4 bàn ở Stamford Bridge là một điềm gở cho Chelsea trước chuyến hành quân đến Eastlands bởi ở mùa trước, Man City cũng từng ghi 4 bàn vào lưới “The Blues”.

Trong khi đó, M.U trở thành một trong 2 đại gia còn lại tại Carling Cup cùng Arsenal sau khi đánh bại Scunthorpe 5-2 trong trận đấu thiếu mặt HLV Alex Ferguson do ông bận sang Tây Ban Nha để “nghiên cứu” đội Valencia, đối thủ ở Champion League vào tuần tới. Trước đó, Sir Alex chỉ vắng mặt 2 trận trong suốt thời kỳ dẫn dắt M.U, một khi con trai ông cưới vợ và một khi có đám tang một thành viên trong gia đình. Do vậy, ông bị chỉ trích là không tôn trọng Carling Cup. Tuy nhiên, trợ lý Mike Phelan đã lên tiếng bảo vệ cấp trên: “Ông ấy phải ưu tiên nghiên cứu Valencia. Việc chuẩn bị thích đáng rất quan trọng sau trận hòa Rangers”.

Dẫu vậy, Sir Alex sẽ khá hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội chứng kiến cú đúp của Michael Owen trong lần đầu tiên được ra sân mùa này. Tân binh Smalling đóng góp một bàn thắng cho M.U cùng với Park Ji Sung và Gibson trong khi Bebe, thương vụ khác trong mùa hè của Sir Alex, cũng chứng tỏ được nhiều triển vọng và suýt ghi được 1 bàn thắng dù chỉ được thi đấu ở 15 phút cuối.

Sơn Duân