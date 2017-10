"Sóng ngầm" ở Old Trafford

Trong một diễn biến khác, hậu vệ Wes Brown đã tiết lộ anh muốn rời sân Old Trafford vào mùa đông sắp tới vì không chịu đựng được cách đối xử của ông thầy Alex Ferguson...

“Đây là điều hoàn toàn vô lý. Tôi thật sự không biết câu chuyện này từ đâu đến nhưng nó không phải là ý định của tôi”, thủ môn Van der Sar khẳng định trên sport-promotion.nl, “Tôi vẫn chưa thể quyết định được liệu mình sẽ dừng lại hay tiếp tục thi đấu khi mùa giải này kết thúc”. Bên cạnh đó, thủ môn 39 tuổi cũng tiết lộ kế hoạch sắp tới của mình tại M.U: " Hiện tại, tôi vẫn đang thi đấu trong màu áo M.U. Lúc này tôi chỉ muốn tập trung vào việc cống hiến cho đội bóng và chỉ trong giai đoạn sau của mùa giải, tôi mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng về chuyện đi hay ở. Làm tốt công việc của mình ở đây mới là điều quan trọng nhất với bản thân tôi bây giờ".

Đây sẽ là một tin vui cho Sir Alex Ferguson cũng như các CĐV của MU, bởi vào thời điểm này, Sir Alex vẫn chưa thể tìm ra một thủ môn xứng đáng thay thế vị trí của Van der Sar trong khung gỗ M.U.

Hai ngày trước, tờ Daily Star hé lộ thông tin, giữa hậu vệ Wes Brown và Sir Alex Ferguson đã xảy ra to tiếng trong thời gian M.U du đấu trên đất Mỹ, mùa hè qua. Và kể từ đó, Brown rất ít khi được Sir Alex cho cơ hội vào sân thi đấu. "Trong trận đấu với Rangers, Brown được vào sân thi đấu là do Sir Alex không còn sự lựa chọn nào khác, khi Rafael không thể thi đấu do bị ốm. Còn tại cuộc thư hùng với Liverpool, anh cũng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Kể cả chuyến hành quân tới đất Tây Ban Nha gặp Valencia, Wes Brown không hề được Sir Alex sử dụng dù chỉ một phút...", tờ Daily Star đưa ra bằng chứng.

"Cảm giác ngồi trên băng ghế dự bị không hề dễ chịu nhưng tôi phải học cách thích nghi và vượt qua những quãng thời gian như thế này trong sự nghiệp của mình. Tôi cần phải luyện tập chăm chỉ, nỗ lực hết mình và tận dụng tốt từng cơ hội được ra sân thi đấu. Cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu thường xuyên. Nhưng thật không may mắn, điều đó là rất khó xảy ra”, Wes Brown than vãn trên Daily Star.

B.N (Tổng hợp)