Southampton - Liverpool: Đất 'Thánh' không khiến 'Đoàn quân đỏ' chùn bước

Tình hình nhân sự Southampton: Cedric, Cuco Martina đều trở lại sau khi bình phục chấn thương nhưng Charlie Austin, Sofiane Boufal, Matt Targett, Jeremy Pied và Alex McCarthy vẫn tiếp tục vắng mặt. Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Jose Fonte không có tên trong danh sách thi đấu do anh đang yêu cầu được ra đi. Liverpool: Ngôi sao Philippe Coutinho trở lại sau gần 2 tháng vắng mặt vì chấn thương và James Milner cũng đã bình phục. Sadio Mane không thể góp mặt do bận dự CAN 2017 trong khi đội trưởng Jordan Henderson và hậu vệ Joel Matip khó có thể kịp bình phục cho trận đấu này.