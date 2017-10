Sturridge tịt ngòi, Liverpool gục ngã tại Anfield

Bi kịch sân nhà Ngoài thất bại 0-1 của Liverpool ngay trên sân nhà Anfield trước Southampton, vòng đấu thứ 5 của đêm thứ 7 (21.9 - giờ VN) còn chứng kiến một loạt cú vấp ngã của các đội chủ nhà khác.

Libor Kozak (phải) ghi bàn thắng giúp Aston Villa giành chiến thắng trước Norwich City - Ảnh: Reuters Trận đấu sớm nhất của vòng 5, Norwich City chơi lấn áp Aston Villa, nhưng lại bất ngờ thất thủ 0-1 do bàn thắng của Libor Kozak ở phút 30. Đáng tiếc cho Norwich là ngay ở phút thứ 6 họ được hưởng một quả penalty, nhưng Robert Snodgrass đã bỏ lỡ. Trên sân Upton Park kịch bản tương tự cũng lặp lại với chủ nhà West Ham. 2 lần vượt lên dẫn trước Everton do công của Ravel Morrison (31') và Mark Noble (76', penalty), nhưng do Mark Noble bị truất quyền thi đấu từ phút 82 và kéo theo sự sụp đổ của chủ nhà.

Everton thắng ngược trên sân của West Ham - Ảnh: AFP Ở trận này, Leighton Baines lập cú đúp và Lukaku ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách Everton. Tại St James' Park, Newcastle cũng thua với cùng tỷ số 2-3 trước Hull City. Chủ nhà "Chích chòe" cũng là đội 2 lần vượt lên dẫn trước với cú đúp của Loic Remy, song những phút thiếu tập trung sau đó đã để cho Hull City vùng lên và có 3 bàn thắng (Robert Brady, 26'; Ahmed El Mohamady, 48'; Sone Aluko, 76'). Trong 5 trận đấu sớm của vòng 5, chỉ có mỗi West Brom là giành được chiến thắng trên sân nhà. Trước một đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng Sunderland, đội chủ sân The Hawthorns đã không gặp chút khó khăn để đè bẹp đối thủ đến 3 bàn trắng (Stephane Sessegnon, 20'; Liam Ridgewell, 76'; Morgan Amalfitano, 90'). Kết quả Norwich 0-1 Aston Villa West Ham 2-3 Everton West Brom 3-0 Sunderland Newcastle 2-3 Hull Liverpool 0-1 Southampton