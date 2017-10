Stuttgart, Bate, CSKA và Zenit sớm đi tiếp

Hiệu ứng "trung bình"

Đó là Zenit (bảng G), Stuttgart (H), CSKA Moskva (F) cùng Bate Boriso (E). Bốn đội bóng này đã sớm cầm chắc ngôi đầu bảng chỉ sau bốn vòng đấu.



Stuttgart (phải) mạnh mẽ vượt qua đối phương - Ảnh: AFP

Trong trận cầu rạng sáng nay, CSKA Moskva bất ngờ "nã" vào lưới của đại diện Serie A là Palermo đến ba bàn thắng. Chiến thắng 3-1 thuyết phục giúp CSKA sớm tận hưởng được niềm vui đi tiếp.

Tương tự là Zenit, trong cuộc đối đầu căng thẳng với Hajduk Split, họ đã chứng tỏ tinh thần quật cường, không hề sợ hãi trước đối phương. Kết quả thắng ngược 3-2 giúp Zenit cũng sớm toại nguyện với mong muốn của mình.

Người Anh chưa thể vui

Trong những trận đấu đáng chú ý khác, nước Anh đã chia hai nửa buồn vui. Trong khi Liverpool đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ sau chiến thắng 3-1 trước Napoli, thì Man City lại không có được may mắn đó.

Steven Gerrard tiếp tục là nguồn cảm hứng của Liverpool khi chơi bùng nổ với cú hat-trick giúp Liverpool vẫn đứng đầu bảng K với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì.

Còn Man "xanh" có trận thua liên tiếp thứ ba trên các mặt trận khi bị Lech Poznan hạ gục dễ dàng với tỷ số 3-1.



Gerrard (bìa trái) thăng hoa giúp Liverpool giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

Kết quả trên khiến Man City mất luôn ngôi đầu bảng A vào tay Lech Poznan (cùng được 7 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng). May cho thầy trò HLV Mancini khi trong khốn khó vẫn có được tin vui do Juventus không thắng được RB Salzburg (hòa 0-0). Đội bóng nước Ý chỉ có 4 điểm, một khoảng cách khá an toàn cho Man City.

Kết quả các trận đấu:

Juventus 0 - 0 RB Salzburg Lech Poznan 3 - 1 Manchester C. Bayer Leverkusen 1 - 0 Aris Saloniki Rosenborg 1 - 2 Atletico Madrid AA Gent 3 - 1 Sporting Lisbon Levski Sofia 2 - 2 Lille PAOK Saloniki 1 - 0 Villarreal Club Brugge 0 - 2 Dinamo Zagreb BATE Borisov 3 - 1 FC Sheriff Dynamo Kyiv 2 - 0 AZ Alkmaar CSKA Moscow 3 - 1 Palermo Lausanne Sports 1 - 3 Sparta Prague AEK Athens 1 - 1 Anderlecht Hajduk Split 2 - 3 Zenit St. Petersburg Getafe 0 - 3 Stuttgart OB Odense 2 - 0 Young Boys Bern PSV Eindhoven 3 - 0 Debrecen Sampdoria 0 - 0 Metalist Kharkiv Paris S.G. 0 - 0 Borussia Dortmund Sevilla 4 - 0 Karpaty Lviv Liverpool 3 - 1 Napoli Steaua Bucuresti 3 - 1 FC Utrecht FC Porto 1 - 1 Besiktas Rapid Vienna 1 - 2 CSKA Sofia

Dương Trùng Dương