Sự cố chưa từng có của bóng đá Ý: CLB thi đấu chỉ 7 cầu thủ, thua 0-20

CLB As Pro Piacenza 1919 hiện đứng chót nhóm A giải Serie C với vỏn vẹn có 8 điểm sau 19 trận đã đấu và cầm chắc cửa rớt hạng. Trước đó, CLB này cũng bị LĐBĐ Ý phạt trừ đến 8 điểm ở mùa này vì lý do không có tiền trả lương cầu thủ.

Chính vì thế, nhiều cầu thủ đã lần lượt rời bỏ CLB này khiến ít nhất trong 3 trận gần đây họ không thể ra sân thi đấu vì thiếu cầu thủ.

Mãi đến cuối tuần qua thì CLB As Pro Piacenza 1919 mới xoay sở có đủ người để ra sân thi đấu trở lại, nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn đúng 7 cầu thủ ra sân (đủ quy định thi đấu) và chẳng có thêm HLV hay bất cứ nhân viên nào hỗ trợ.

Tình hình này khiến cầu thủ mới 18 tuổi, Nicola Cirigliano mang băng thủ quân và kiêm luôn chức HLV.

Với lực lượng thiếu hụt này thì CLB As Pro Piacenza 1919 chỉ thi đấu cho có và để thua tỷ số kỷ lục 0-20. Trong đó, sau hiệp 1 họ đã thua 0-16 rồi.

Cũng vì chỉ có 7 cầu thủ nên chẳng ai vào thay người, buộc lòng số cầu thủ trên sân của CLB As Pro Piacenza 1919 phải “cắn răng” mà thi đấu. Gần cuối trận thì mới có thêm 1 cầu thủ kịp có mặt để vào sân thi đấu là 8 người.

Rõ ràng, đây là trận đấu “chưa từng có của bóng đá Ý”, nhưng thay vì buồn cười thì người ta cảm thấy chua xót nhiều hơn vì cũng đã nói lên thực trạng quá tệ hại của nhiều CLB ở Ý kể cả ở giải hàng đầu là Serie A đều luôn gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Với CLB As Pro Piacenza 1919 thì sau sự cố trên nhiều khả năng sắp tới đây LĐBĐ Ý phải ra quyết định loại đội bóng này ra khỏi giải Serie C.

Giang Lao